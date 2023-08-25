Напередодні загибелі Пригожина в літак заходили сторонні люди, — росЗМІ (фото)

За інформацією медіа, сторонні хотіли придбати джет "кухаря Путіна" і наполягали на особистому огляді в день авіакатастрофи. Представниця ПВК поінформувала потенційних покупців про дату вильоту за кілька днів до НП.

У літак, на якому попередньо розбився глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, напередодні заходили сторонні, охочі придбати джет. Про це повідомляють російські медіа 24 серпня.

Зазначається, що борт було виставлено на продаж за 5 мільйонів євро. У день попередньої загибелі глави приватного формування всередині літака було знято відео, де показали як саме все облаштовано всередині.

Поділилися нові подробиці про літак глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Фото: ВЧК-ОГПУ Поділилися нові подробиці про літак глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Фото: ВЧК-ОГПУ

"Двоє потенційних покупців виявили бажання оглянути літак саме того дня, коли на ньому мав летіти Пригожин", — ідеться в повідомленні.

Російським медіа вдалося дізнатися особи тих самих таємничих покупців приватного джета глави ПВК "Вагнер", які вирішили "оглянути" його в день трагедії.

Першими потенційними власниками виявилися представники авіакомпанії "Русджет". У Шереметьєво приїхала на огляд голова ради директорів компанії Олександра Юліна та технічний директор Сергій Клокотов.

Поділилися нові подробиці про літак глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Фото: ВЧК-ОГПУ Поділилися нові подробиці про літак глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Фото: ВЧК-ОГПУ

Для того, щоб вони змогли пройти в зону, що охороняється, покупців заявили як пасажирів рейсу.

"Вони приїхали в Шереметьєво на "Мерседесі" і пройшли рамки металошукачів усередині. У техніка з собою був тільки телефон, а у жінки сумочка. Оглянувши зовні та зсередини літак (приблизно з 9.30 до 10.30 ранку) вони спокійно залишили повітряну гавань. Незабаром у літак зайшли Пригожин, Уткін та ін. У повітрі стався вибух", — ідеться в повідомленні.

Окремо було зазначено, що менеджерка Євгена Пригожина поділилася зі сторонніми датою і часом вильоту літака. Сталося це всього за кілька днів до того, як він розбився в повітрі над Тверською областю. Було опубліковано листування.

Поділилися нові подробиці про літак глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Фото: ВЧК-ОГПУ Поділилися нові подробиці про літак глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Фото: ВЧК-ОГПУ

"Знаючи це, покупці потрапили всередину літака день у день із вильотом Євгена Пригожина, оминувши всі запобіжні заходи", — підсумували російські медіа.

Нагадаємо, 25 серпня повідомлялося, що в Пентагоні висловилися про катастрофу літака Пригожина. В американському оборонному відомстві заявили, що у них немає інформації, яка б підтвердила удар по літаку Євгена Пригожина ракетою класу "земля-повітря".