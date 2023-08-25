Напередодні загибелі Пригожина в літак заходили сторонні люди, — росЗМІ (фото)
За інформацією медіа, сторонні хотіли придбати джет "кухаря Путіна" і наполягали на особистому огляді в день авіакатастрофи. Представниця ПВК поінформувала потенційних покупців про дату вильоту за кілька днів до НП.
У літак, на якому попередньо розбився глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, напередодні заходили сторонні, охочі придбати джет. Про це повідомляють російські медіа 24 серпня.
Зазначається, що борт було виставлено на продаж за 5 мільйонів євро. У день попередньої загибелі глави приватного формування всередині літака було знято відео, де показали як саме все облаштовано всередині.
"Двоє потенційних покупців виявили бажання оглянути літак саме того дня, коли на ньому мав летіти Пригожин", — ідеться в повідомленні.
Російським медіа вдалося дізнатися особи тих самих таємничих покупців приватного джета глави ПВК "Вагнер", які вирішили "оглянути" його в день трагедії.
Першими потенційними власниками виявилися представники авіакомпанії "Русджет". У Шереметьєво приїхала на огляд голова ради директорів компанії Олександра Юліна та технічний директор Сергій Клокотов.
Для того, щоб вони змогли пройти в зону, що охороняється, покупців заявили як пасажирів рейсу.
"Вони приїхали в Шереметьєво на "Мерседесі" і пройшли рамки металошукачів усередині. У техніка з собою був тільки телефон, а у жінки сумочка. Оглянувши зовні та зсередини літак (приблизно з 9.30 до 10.30 ранку) вони спокійно залишили повітряну гавань. Незабаром у літак зайшли Пригожин, Уткін та ін. У повітрі стався вибух", — ідеться в повідомленні.
Окремо було зазначено, що менеджерка Євгена Пригожина поділилася зі сторонніми датою і часом вильоту літака. Сталося це всього за кілька днів до того, як він розбився в повітрі над Тверською областю. Було опубліковано листування.
"Знаючи це, покупці потрапили всередину літака день у день із вильотом Євгена Пригожина, оминувши всі запобіжні заходи", — підсумували російські медіа.
Нагадаємо, 25 серпня повідомлялося, що в Пентагоні висловилися про катастрофу літака Пригожина. В американському оборонному відомстві заявили, що у них немає інформації, яка б підтвердила удар по літаку Євгена Пригожина ракетою класу "земля-повітря".