"Росіяни повинні страждати": Данілов назвав справедливими атаки БПЛА на Москву (відео)

За словами секретаря РНБО, українці вже півтора року регулярно перебувають у сховищах і бомбосховищах, а росіяни в цей час сидять у затишних квартирах у місті, де і було ухвалено рішення про початок повномасштабної війни.

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що війна має прийти на територію Російської Федерації, щоб місцеві жителі відчули її. Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода" 25 серпня.

За його словами, українці регулярно сидять в укриттях під час постійних атак російських окупантів по мирних містах. У цей час росіяни почуваються в цілковитій безпеці і насолоджуються життям у московських квартирах. У тому самому місті, де і було ухвалено рішення напасти на Україну.

Саме тому атаки БПЛА по Москві є цілком справедливими.

"Це ж про справедливість, до речі. Війна — це завжди про справедливість. І Господь усе розставить на свої місця. І не тільки наші діти повинні страждати, люди повинні страждати. Нехай вони постраждають так само, побачать, що таке війна", — заявив Олексій Данілов.

Окремо секретар РНБО зазначив, що війна на територію Російської Федерації прийшла рівно 24 лютого, коли Володимир Путін ухвалив рішення напасти на Україну.

У зв'язку з цим на громадян Росії має здійснюватися активний тиск.

"Має бути потужніший тиск на росіян для того, щоб вони розуміли, що вони несуть спільну відповідальність за всі ті дії, які сьогодні відбуваються на території України. Війна прийде в Росію. І цю війну вони самі туди покликали", — підсумував Олексій Данілов.

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Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю секретар РНБО попередив, що в Російської Федерації є "план В" для війни в Україні. За його словами, Кремль для реалізації своєї стратегії може задіяти місцевих колаборантів, які видають себе за "справжніх українців".