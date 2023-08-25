Зберемо 10 тисяч за кілька днів: Лукашенко заявив, що "Вагнер" продовжить жити в Білорусі

Білоруський політик уточнив, що ядро "вагнерівців" залишається на території Білорусі, а тримати іншу частину бійців немає жодної необхідності.

Олександр Лукашенко 25 серпня заявив, що найманці з угруповання "Вагнер" перебуватимуть на території Білорусі в такій кількості, скільки необхідно. Частина "вагнерівців" продовжить жити і працювати в Білорусі, а ті, хто вирішив жити за межами країни, за необхідності прибудуть протягом кількох днів. Про це повідомляє агентство "БелТА".

"Вагнер" жив, "Вагнер" живий і "Вагнер" житиме в Білорусі, хай би як комусь це не хотілося. Ми ще з Пригожиним вибудували систему, як буде у нас розташовуватися "Вагнер", — підкреслив Лукашенко.

Білоруський політик також прокоментував "знімочки з космосу", які свідчать про те, що частину споруд у таборі з найманцями демонтували. За його словами, це було зроблено тому, що стільки наметів зараз не потрібно, оскільки частина найманців уже виїхала.

"Чому ми зайві намети прибираємо — стільки не треба. Тут залишається ядро, хтось поїхав у відпустку, хтось взагалі вирішив жити осторонь, але телефони, адреси, паролі, явки в цьому ядрі відомі", — відповів Лукашенко.

Водночас він зазначив, що в разі потреби протягом кількох днів у країну можуть повернутися близько 10 тисяч бійців, але поки що тримати такий контингент необхідності немає.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що не вірить у причетність президента РФ Володимира Путіна до загибелі керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. За його словами, він ніколи не гарантував безпеку Пригожину, коли він умовляв зупинити похід "вагнерів" на Москву, і взагалі в такому ключі розмова не йшла.