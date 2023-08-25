"Експорт на довоєнному рівні": США знайшли шляхи вивезення зерна з України, — Держдеп

Повідомляється, що минулого тижня Чорним морем пройшло судно, яке було заблоковане в Одесі ще з початку повномасштабного вторгнення РФ. Тепер в Україні розглядають шлях експорту агропродукції, який у Вашингтоні назвали "життєздатним".

Вашингтон бачить "життєздатні" маршрути для транспортування зерна з території України після виходу країни-агресорки РФ з зернової угоди та обстрілів портів. Про це у коментарі Reuters 25 серпня заявив керівник Управління координації санкцій Державного департаменту США Джеймс О’Брайен.

"Я думаю, що ми бачимо життєздатні маршрути через територіальні води та сушу України, і ми прагнемо протягом наступних кількох місяців повернутися до середнього експорту з України на довоєнному рівні", – заявив він.

Чому виникли проблеми з експортом українського зерна?

Україна — провідник світовий виробник та експортер зерна, і раніше з чорноморських портів у Одесі та Миколаєві відправляла мільйони тонн агропродукції.

Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ експорт зерна здійснювався за зерновою угодою, однією зі сторін якої була Росія. Нещодавно країна-агресорка вийшла з домовленостей та здійснила атаки на українські порти, знищивши підготовлене для вивезення зерно.

Однак, як зазначають у ЗМІ, нині Україна розглядає можливість експортувати зерно через чорноморський коридор, адже минулого тижня там успішно пройшли вантажні кораблі.

РФ заблокувала порти ще у 2022 році та погрожувала розглядати судна як військові цілі, але нещодавно маршрут "гуманітарним коридором" пройшов контейнеровоз під прапором Гонконгу. Він застряг в Одеському порту ще на початку повномасштабної війни, і зміг вийти минулого тижня, не зазнавши обстрілу. Зазначений шлях пролягає через західне узбережжя моря поблизу Румунії та Болгарії.

У медіа наголосили, що Москва була звинувачена Заходом у використанні продовольства як зброї. Чорноморська угода, з якої вийшла країна-агресорка, допомагала знизити світові ціни на продукцію. Водночас у РФ переконані, що зернова угода не була реалізована належним чином, адже найбідніші країни не отримували достатньо зерна.

Нагадаємо, тим часом РФ вдалося відправити в Ліван крадену українську кукурудзу. За даними ЗМІ, посольство України закликало країну заборонити пришвартовуватись судну "Фінікія" під прапором Сирії. Повідомляється, що на борту корабля — 6 тисяч тонн кукурудзи, вкраденої з Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

23 серпня міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков проінформував, що під час нічної атаки на порт в Ізмаїлі ЗС РФ знищили 13 тонн зерна. Воно мало бути відправлене в Єгипет та Румунію. Загалом за місяць ворог знищив 270 тисяч тонн українського зерна.