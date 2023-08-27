Розкрито імена всіх пілотів, які загинули на Житомирщині 25 серпня 2023 року

Льотчики були залучені до виконання повітряних операцій із захисту України, зокрема на східному та Запорізькому напрямках.

Розкрито імена всіх трьох пілотів, які загинули під час авіакатастрофи на Житомирщині 25 серпня 2023 року. Про це повідомила Бригада тактичної авіації міста Васильків.

Внаслідок зіткнення в небі під час виконання завдання загинули троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗСУ. Усі вони були залучені до виконання повітряних операцій із захисту України, зокрема на східному та Запорізькому напрямках.

Тепер Бригада тактичної авіації назвала імена та звання всіх трьох бойових пілотів, які загинули на Житомирщині.

Майор В’ячеслав Мінка

Він мешкав на Київщині. Майор повернувся в авіацію у 2015 році, коли РФ напала на Україну. А з початком повномасштабного вторгнення 2022 року мав понад 200 годин нальоту. Вʼячеслав Мінка знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.

Майор Сергій Проказін

Мешкав на Полтавщини. Сергій Проказін 24 роки життя присвятив авіації. Спочатку був льотчиком, а згодом став заступником командира бригади.

За час великої війни майор мав понад 100 годин бойових польотів. Побратими згадують Сергія, його непересічну посмішку, щирість та вміння прийти на допомогу в складних ситуаціях.

Капітан Андрій Пільщиков (Позивний Джус)

Він родом із Харкова. Андрій Пільщиков 8 років життя присвятив авіації. З початком повномасштабного вторгнення РФ мав понад 500 годин нальоту, виконуючи тактичні завдання у складних умовах. Капітан здобув низку державних та відомчих нагород.

У Бригаді тактичної авіації міста Васильків розповідають, що Джус був мужнім, принциповим, безкомпромісним, завжди до кінця відстоював власну думку.

Особливо згадують активну роботу Андрія Пільщикова в лобіюванні питання надання Україні винищувачів F-16.

Нагадаємо, ДБР розслідує всі деталі авіакатастрофи на Житомирщині 25 серпня 2023 року.

Також Фокус писав про те, що на місці трагедії в памʼять про загиблих пілотів спалили піаніно, за американською традицією.