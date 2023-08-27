ЗСУ вдарили по логістичній колоні російської армії, — аналітик (відео)

За інформацією аналітика Олександра Коваленка, вражена колона бригади, у якій російські військові регулярно скаржаться на своє командування.

ЗСУ знищили логістичну колону російських військових. Відповідне відео з "прильотом" 27 серпня опублікував у своєму Telegram-каналі військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами аналітика, удар по колоні було завдано в районі окупованої Каховки Херсонської області. Коваленко зазначив, що влучання було у військову техніку 205 окремої мотострілецької бригади, де солдати постійно скаржаться на неналежне ставлення до них командування і колосальні втрати.

"Гарний приліт по логістичній колоні 205-ї ОМСБр 49-ї ОВА в районі Каховки. Цимес у тому, що це та сама скандальна 205-та, в якій м'ясо скаржиться, що їхнє командування відправляє на острови на забій у режимі нон-стоп і втрати буквально зашкалюють. По ходу у них забій не тільки на "островах", а й на під'їзді все норм", — написав Коваленко.

Примітно, що OSINT-аналітики на каналі "Війна в Україні. Втрати техніки" повідомляють, що згадана колона була знищена ще 10 червня 2023 року біля н.п. Заповітне Запорізької області.

205-та окрема мотострілецька козача бригада — тактичне з'єднання Сухопутних військ РФ. Формування входить до складу 49 загальновійськової армії Південного військового округу. Пункт постійної дислокації — місто Будьонівськ Ставропольського краю. Формальне найменування — військова частина № 74814 (в/ч 74814). Скорочене найменування — 205 ОМБСР.

Раніше Фокус писав, що в Перевальному Сімферопольського району окупованого Криму був зафіксований "приліт". Там дислокується 126-а окрема гвардійська бригада берегової оборони Чорноморського флоту РФ.