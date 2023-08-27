Знімала відео для партії Путіна: на роботу в бар Харкова влаштувалася колаборантка з Куп'янська

Анна Євсюкова через майже рік після звільнення її рідного міста вирушила в облцентр, де працювала офіціанткою. Відвідувачі впізнали її і в соцмережах здійнялася хвиля обурення.

В одному з харківських закладів помітили дівчину, яка ще рік тому співпрацювала з росіянами в окупованому на той момент Куп'янську. У пивоварні "Старгород" вона працювала офіціанткою. Кадри з нею почали публікувати місцеві Telegram-канали.

Йдеться про дівчину на ім'я Анна Євсюкова. Ще рік тому в окупованому Куп'янську вона знімалася в роликах для партії Володимира Путіна "Єдина Росія", в яких нібито допомагала місцевому населенню гуманітарною допомогою.

Разом з іншими колаборантами вони фасували продукти, які після цього нібито вирушали до громадян, які проживали в Куп'янську. Ба більше, Анна керувала цим процесом, про що особисто розповідала.

У Харкові помітили дівчину, яка рік тому співпрацювала з окупантами Фото: Скриншот У Харкові помітили дівчину, яка рік тому співпрацювала з окупантами Фото: Скриншот

Уже восени Збройні сили України звільнили населений пункт і російським окупантам довелося звідти тікати. Судячи з усього, дівчина на ім'я Анна залишилася на території, яка підконтрольна Україні.

У місті Харків є пивоварня з рестораном під назвою "Старгород", де напередодні українці й упізнали колаборантку. Вона там працювала офіціанткою.

У Харкові помітили дівчину, яка рік тому співпрацювала з окупантами Фото: Telegram

Начальник штабу спецпідрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев у своєму Telegram-каналі також відреагував на цю новину. Він зазначив, що дівчина не просто співпрацювала з противником, а й знімалася в постановочних роликах.

"Можливо, ви запитаєте, а що їй потрібно було робити в окупації? Щонайменше, не співпрацювати з окупантами! Як це робили і роблять сотні тисяч українців, у кого не вийшло виїхати, які, незважаючи на загрозу життю, допомагають Україні", — йдеться в повідомленні.

У листопаді минулого року дівчину вже затримували українські спецслужби і провели з нею бесіду, але через майже рік вона не несе відповідальності за те, що трапилося.

Пресслужба закладу "Старгород" уже відреагувала на скандал, який поширився мережею. Дівчину одразу ж звільнили, більше вона не працює в них офіціанткою.

У Харкові помітили дівчину, яка рік тому співпрацювала з окупантами Фото: Instagram

Нагадаємо, 16 липня повідомлялося, що Україна думає над головоломкою, як бути з колаборантами в Криму. За словами постійного представника президента України в Криму Таміли Ташевої, у чорному списку після деокупації може опинитися приблизно 10 тисяч осіб, підозрюваних у колабораціонізмі. При цьому тих, хто став жертвою окупації РФ, карати не будуть.