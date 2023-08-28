ЗСУ дронами-камікадзе атакували військовий аеродром на Брянщині, — Міноборони РФ

Міністерство оборони країни-агресорки повідомило про знищення БПЛА літакового типу системами ППО, а росЗМІ зазначили, що внаслідок атаки на військовому об'єкті сталася пожежа.

В Брянській області зграя українських безпілотників напала на військовий аеродром. Про атаку БпЛА повідомили в Міністерстві оборони Росії 28 серпня.

"Сьогодні вночі припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Два безпілотні літальні апарати були знищені черговими засобами ППО над територією Брянської області", — йдеться в повідомленні.

Російське видання Baza пише, що атаки трьома українськими дронами зазнав військовий аеродром у Брянській області.

"ЗСУ спробували атакувати військовий аеродром у Брянській області. За даними "Бази", спроба атаки аеродрому безпілотниками сталася в ніч проти 28 серпня. За попередньою інформацією, з боку України було запущено три дрони-камікадзе", — повідомляє ЗМІ.

Зазначається, що через падіння уламків збитих безпілотників на території аеродрому спалахнула трава. Постраждалих немає, техніка теж залишилася неушкодженою.

Нагадаємо, що ССО атакували бригаду Чорноморського флоту в Криму дронами-камікадзе. Внаслідок атаки є загиблі та поранені окупанти з берегової охорони.

Раніше повідомлялося, що СБУ атакувала аеродром в Курську дронами з паперу і гуми, які майже непомітні для РЛС.