"Затоплення суден не допоможуть": Буданов розповів, до чого призведе руйнування Кримського мосту

За словами очільника розвідки, Україна знає, як Росія охороняє Кримський міст, тому бонові загородження, які виставляє російська армія, не зупинять роботу ЗСУ.

Керівник Головного розвідувального управління Міністерства оборони України (ГУР) Кирило Буданов 27 серпня в інтерв'ю "Радіо Свобода" пояснив, чи допоможе Росії затоплення суден, димові завіси, бонові загородження біля Кримського мосту для нібито його порятунку.

За словами очільника розвідки, удари по Кримському мосту вплинуть на логістику.

"На вповільнення логістики. Не припинення, підкреслюю, а вповільнення. Та для логістики головний не той Кримський міст, а той, що поряд — залізничний", — розповів Буданов. Він пояснив, що в росіян залишаться поромні переправи, якими вони зможуть поповнювати запаси.

"Звісно ж, це будуть не ті темпи, буде не та швидкість. Також в окупантів є транспортна авіація та десантні кораблі. Просто ускладнить і уповільнить (логістику — ред.)", — сказав очільник ГУР.

Тобто руйнування Кримського мосту ускладнить та уповільнить логістику російських загарбників, За словами журналістки, самі кримчани у соцмережах обурюються тим, як українцям вдалося обійти комплексну систему безпеки в Криму. На це Буданов відповів: "Україна знає, як охороняється Крим…правильно треба планувати операції".

Також, за його словами, ті бонові загородження, які виставляє російська армія, не зупинять роботу ЗСУ.

"Чим більше буде символічних ударів по них (росіянах в Криму – ред.), тим швидше вони покинуть територію тимчасово окупованої автономної республіки Крим", — зауважив Буданов.

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Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що РФ розглядає можливість додатково призвати 440 тисяч людей в армію.

Також Кирило Буданов спрогнозував проведення наземної операції в Криму. За словами очільника розвідки, Україна не має іншого шляху окрім повернення територій і встановлення повного контролю над півостровом.