"Влаштували не один голодомор": ЗС РФ змінили тактику ракетних ударів по Україні, — Ігнат

За словами речника Повітряних сил, у минулому окупанти зосереджувалися на знищенні української енергетики, а зараз взялися за економіку. У такий спосіб вони намагаються вплинути на психологічний стан українців.

Представник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що ворог змінив тактику ударів по Україні. Про це він заявив в ефірі єдиного телемарафону.

Коментуючи використання невеликої кількості ракет під час останніх кількох ударів, порівняно з масованими обстрілами, що відбувалися раніше, Ігнат зазначив, що в окупантів є свої завдання і цілі, і конкретні об'єкти, які вони намагаються вразити і знищити.

"Ворог поступово, методично тримає Україну в напрузі, тримає (в напрузі — ред.) наші Сили оборони та український народ, знищуючи нашу цивільну інфраструктуру. Ми бачили це з портами в Одеській області та в інших регіонах. Зерно, інше продовольство. Ось обличчя Росії, яка влаштувала тут не один голодомор. Зараз вона продовжує цю роботу", — наголосив представник Повітряних сил.

Він нагадав, що минулого року це була енергетика, а зараз — продовольчий сектор.

"Ворог намагається знищувати нашу економіку і в такий спосіб впливати на взагалі психологічний стан нашого народу", — вважає Ігнат.

Він додав, що наразі ворожа авіаційна активність доволі висока, особливо на південному напрямку, в акваторії Азовського моря, а також у Херсонській області.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня окупанти обстріляли Полтавську та Дніпропетровську області. За даними командування, росіяни застосували ракети морського та повітряного базування. У Полтавській області під обстріл потрапив промисловий об'єкт, де, попередньо, відомо про двох загиблих.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк 28 серпня повідомила, що окупанти намагаються знайти нові маршрути, на яких сили ППО не зможуть знищити випущені об'єкти. Крім того, через дефіцит озброєння вони здійснюють пуски хибних цілей.