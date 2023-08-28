Авіакатастрофа в Житомирській області: слідство розглядає три версії трагедії, — ДБР (відео)

До розслідування планують залучити фахівців з Генштабу та командування Повітряних сил. Слідством будуть розглядатися наступні версії — технічна несправність літаків, помилка пілотів і порушення при організації здійснення польотів.

Радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян 28 серпня в ефірі телемарафону повідомила, що слідство вивчає три версії авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 в Житомирській області, внаслідок якої загинули українські пілоти.

Вона зазначила, що ДБР буде розслідувати всі деталі авіакатастрофи і проведе ретельну перевірку для того, щоб встановити всі причини трагедії. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків".

До розслідування будуть залучені фахівці з Генерального штабу ЗСУ і командування Повітряних сил.

"Щодо можливих версій. Ви зазначали, що передня кваліфікація — це порушення правил польотів або підготовка до них. І за це дійсно є в Кримінальному кодексі покарання. Але також наразі слідством будуть розглядатися версії такі як: технічна несправність літаків, помилка пілотів, і третя версія — порушення при організації здійснення польотів", — сказала вона.

Сап'ян додала, що для того, аби довести одну з версій, щоб зрозуміти, як все відбулося, потрібно провести чимало експертиз, які не робляться за один день. Загалом йдеться про комплексну судову авіаційно-технічну експертизу.

"За попередньо встановленими обставинами, катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту. Це важливо. Ми отримали від слідчих свіжу інформацію, яка доповнює наш інформаційний простір", — сказала вона.

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Авіакатастрофа під Житомиром

Інцидент стався 25 серпня 2023 року. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України. Розпочато слідство, процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

За інформаціє ДБР, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків".

Попередньо інцидент кваліфікують, як порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що розслідування катастрофи на Житомирщині може тривати пів року. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, у відомства є власна лабораторія, де фахівці намагаються знайти причину аварії двох літаків. Про терміни поки що складно говорити.

Також Повітряні сили підтвердили, що в авіакастрофі загинув відомий льотчик "Джус". У Житомирському районі зіткнулося два навчально-бойові літаки Л-39. Унаслідок чого загинуло троє пілотів.