Замість ATACMS: США можуть відправити в Україну касетні боєприпаси більшої дальності, — WP

У Вашингтоні вважають, що наступного року бойові дії в Україні продовжаться. І незважаючи на деяку критику на адресу ЗСУ з боку американських чиновників, у Пентагоні працюють над "українською армією майбутнього".

Пентагон, як і раніше, відмовляє українській стороні надати далекобійні ракети ATACMS, але водночас, у рамках довгострокової підтримки України, старанно працює над "українською армією майбутнього", яка могла б і далі стримувати російські сили. У цьому контексті американці акцентують увагу на касетних боєприпасах, а також на винищувачах F-16, постачання яких очікується за кілька місяців. Про те, як у США оцінюють подальші перспективи українців на фронті йдеться в матеріалі The Washington Post.

Автори матеріалу пишуть, що оцінюючи ймовірність продовження війни наступного року, представники адміністрації президента Джо Байдена розглядають кілька нових важливих варіантів посилення підтримки з боку Заходу.

"У Вашингтоні дедалі більше підтримують пропозицію про постачання касетних боєприпасів, що запускаються за допомогою ракет, які можуть завдавати глибших ударів, ніж артилерійські боєприпаси", — ідеться в публікації.

Також наголошується, що незважаючи на відносно повільний прогрес контрнаступу української армії, у Білому домі як ніколи раніше переконані в необхідності твердо стояти на боці Києва.

"Ми не вважаємо, що конфлікт зайшов у глухий кут. Ми бачимо, як Україна продовжує методично і систематично відвойовувати території", — цитують оглядачі слова радника з національної безпеки Джейка Саллівана.

Водночас ця готовність продовжувати підтримку не означає, що в американських чиновників немає критики щодо того, як українські командири ведуть контрнаступ. І хоча нинішнім американським воєначальникам не доводилося воювати в таких жорстких умовах, вони дають деякі рекомендації своїм українським колегам.

Низка офіцерів сумніваються, що Силам оборони вдасться цього року вийти до Азовського моря, прорвавши лінії оборони Збройних РФ. Тому представники Пентагону закликають українське командування краще розставляти пріоритети і концентрувати свої сили на потенційних ділянках прориву вздовж усього фронту.

Крім того, у Вашингтоні не схвалюють удари по українцях з території РФ, які, на думку оглядачів, можуть почастішати на тлі невдач Сил оборони на суші. Однак у будь-якому разі війна в Україні ще дуже далека від завершення, а американські чиновники переконані, що США не можуть відмовитися від свого союзника.

Нагадаємо, на думку військового аналітика Петра Черника, бійці ЗСУ демонструють абсолютно зважену динаміку оборони на Куп'янському та Лиманському напрямках. Противник зосередив велике угруповання живої сили, однак для істотного просування йому бракує важкої техніки та артилерії.