Посилення мобілізації: у Раді розповіли чи є передумови для збільшення кількості призовників

За словами нардепа Федора Веніславського, ТЦК продовжують комплектувати ті військові підрозділи, які зазнали втрат. Зараз все відбувається в плановому режимі.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський 28 серпня в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що наразі не існує додаткових передумов для посилення мобілізації в Україні, призов відбувається в плановому режимі.

Політик розповів, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручають повістки тим військовозобов’язаним, чия військово-облікова спеціальність потрібна на фронті. Він підкреслив, що станом на сьогодні в Україні відсутні додаткові передумови для збільшення кількості військовозобов’язаних для мобілізації, і все відбувається у звичному режимі, як це було з перших днів конфлікту.

"В Україні на цей момент якихось необхідних передумов для збільшення кількості військовозобов'язаних для їх мобілізації немає. Все відбувається в тому плановому режимі, як відбувалось з перших днів війни", – зазначив Веніславський.

Однак, за словами нардепа, Україна намагається сформувати резерви для деокупації. Крім того, війна призводить до втрат — є загиблі та поранені військові, втрати потрібно поповнювати.

"Відповідно територіальні центри продовжують комплектувати ті військові підрозділи, які зазнали втрат. Окрім того, оскільки ми намагаємося сформувати ті резерви, які забезпечать швидке просування і деокупацію всієї території, формуються нові військові підрозділи. Їх також необхідно забезпечувати відповідними військовослужбовцями", – додав він.

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Нагадаємо, 24 серпня експерти розповіли, чи призвуть 3 мільйони чоловіків заради перемоги. За даними експертів, мобілізація триває на рівні певних показників — призивають тих, хто потрібен, проходять навчання, після чого відправляють у бойові частини та підрозділи.

Раніше, 23 серпня адвокати розповіли про законність вручення повісток на робочому місці. Керівники державних і приватних підприємств можуть отримувати від ТЦК повістки, які в результаті потрібно роздати підлеглим. Важливу роль у цьому питанні відіграє ВЛК, адже в разі її відсутності військовозобов'язаних не можна вважати придатними до служби.