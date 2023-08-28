Путін уперше через більш ніж рік виїде за межі Росії, — Кремль

За словами Дмитра Пєскова, заздалегідь подробиць візитів і того, куди саме має намір поїхати президент РФ, повідомлятися не будуть.

Після того, як на початку року через побоювання арешту президент РФ Володимир Путін був змушений відмовитися від закордонних поїздок, тепер він знову планує візити в інші країни. Про це повідомляє ТАРС із посиланням на заяву прессекретар Кремля Дмитра Пєскова.

"Восени у Путіна плануються міжнародні поїздки, але заздалегідь їх анонсувати Кремль не буде", — ідеться в публікації.

До цього російський президент уникав виїжджати за межі РФ, оскільки його могли заарештувати через звинувачення у воєнних злочинах, які висуває Міжнародний кримінальний суд (МКС) через депортацію дітей з окупованих територій України до РФ.

Путінський прессекретар не повідомив подробиць про те, коли і куди саме збирається поїхати Путін.

За його словами, заздалегідь про це не хочуть оголошувати зі зрозумілих причин.

Є ймовірність того, що Путін вирішить поїхати в Туреччину, оскільки Пєсков підтвердив, що голова Кремля і його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган запланували зустріч.

За даними західних ЗМІ, Ердоган планує зустрітися з Путіним на території РФ 8 вересня, щоб обговорити зернову угоду.

Нагадаємо, що, за даними ISW за 24 серпня, Путін убив Пригожина без наслідків, однак загибель Дмитра Уткіна породить нові конфлікти.

Також повідомлялося, що в країнах Заходу хочуть зберегти можливість для переговорів із Путіним. Про це заявив юрист-міжнародник Андрій Яковлєв.