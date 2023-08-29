Загроза нового заколоту в РФ: Кремль і силовики намагаються не допустити нових "виступів", — ЗМІ

За даними журналістів, Пригожин залишив по собі спадщину у вигляді підрозділів із бойовим досвідом в Україні, Африці та на Близькому Сході. Спецслужби РФ уже намагаються запобігти виступам, подібним до ПВК "Вагнер" у червні.

Кремлівське керівництво припускає, що, попри фізичне усунення ватажка найманців Євгена Пригожина, загроза нового військового заколоту в РФ все ж не зникла. Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела, близькі до Кремля у ЗС РФ.

Зазначається, що спецслужби РФ уже ведуть роботу, щоб уникнути повторення виступів, подібних до того, який влаштували найманці з ПВК "Вагнер" у червні.

Бронетехніка, що зупинилася тільки за 200 км від Москви, справила незабутнє враження на президента РФ Володимира Путіна, який залишається при владі вже понад два десятиліття. Пригожин, крім того, що кинув виклик армійському керівництву, особисто не послухався наказу президента. Його визнали загрозою режиму, про це повідомили чотири джерела журналістів, наближених до кремлівських чиновників.

Усунення ПВК "Вагнер"

Пригожин залишив після себе спадщину у вигляді військових підрозділів, у яких є бойовий досвід в Україні, на африканському континенті та країнах Близького Сходу. До цього додаються медіаресурси, телеграм-канали та політтехнологи. Існування пригожинського ПВК у такому вигляді не в інтересах Кремля: воєнізоване формування розформують.

За словами аналітика International Crisis Group Олега Ігнатова, багато найманців переконані, що до вбивства Пригожина причетна влада, і керівництво кремлівського режиму не може ігнорувати такі ризики.

Через два дні після вбивства Пригожина голова Кремля видав указ про те, що "вагнерівці" мають присягнути на вірність перед державним прапором захищати чинний "конституційний лад".

Путін прагне посилити контроль над ПВК, щоб не було повторень кризи, вважає Натія Сескуріа, науковий співробітник лондонського Royal United Services Institute.

Серед прихильників Пригожина можуть опинитися й ті, хто не буде присягати на вірність, вважає співрозмовник.

"Це потенційно може створити проблеми для Путіна в довгостроковій перспективі", — пояснив він.

Нагадаємо, що Лукашенко попереджав Пригожина про замах, намагаючись виглядати незалежним від Кремля. Таку думку висловили аналітики ISW у зведенні від 25 серпня.

Також повідомлялося, що представник Держдуми РФ заявив, що ПВК "Вагнер" припинить своє існування. Російський депутат і генерал Віктор Соболєв запропонував найманцям укласти контракт із Міноборони, або піти у відставку.