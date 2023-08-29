Найманці з ПВК "Вагнер" у Білорусі отримують нове громадянство: опозиція назвала причину

За словами політика Павла Латушка, найманці отримали документи з вигаданими іменами. Оформлення громадянства Білорусі, ймовірно, пов'язане з підготовкою до нових провокацій.

У Білорусі найманцям ПВК "Вагнер" почали видавати нові паспорти, щоб розширити їхні можливості по світу. Про це розповів білоруський опозиціонер, заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Павло Латушко в інтерв'ю PAP 28 серпня.

За його словами, видача нового громадянства і документів уже почалася. Ба більше, у них пишуться не справжні дані найманців, а вигадані. Тобто, це абсолютно нова особистість.

"За підтвердженою інформацією, вагнерівці отримують білоруські паспорти — справжні документи, але оформлені на інші імена. Таким чином, вони можуть просто в'їжджати на територію ЄС через прикордонні переходи для здійснення диверсій і терактів", — каже Павло Латушко.

Також зазначалося, що в Білорусі залишається зараз щонайменше кілька тисяч бійців із ПВК "Вагнер". Політик Олександр Лукашенко був би не проти, щоб вони залишилися всередині його країни, але через значний нюанс цього не станеться. У Білорусі немає достатньої кількості фінансових ресурсів, щоб утримувати велику групу бойовиків.

Опозиціонер переконаний, що найближчим часом частина "вагнерівців" поїде в Африку, частина підпише контракти з Міністерством оборони, а інші звільняться або залишаться далі жити в Білорусі.

Нагадаємо, 28 серпня в Держдумі РФ розповіли про майбутнє найманців ПВК "Вагнер". За словами депутата, бійцям можуть запропонувати лише два шляхи: контракт із Міноборони або відставка. Причому до лав ЗС РФ візьмуть тільки тих, хто не брав участі в заколоті Пригожина.