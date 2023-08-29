"Ми вас поховаємо": Медведєв відреагував на дозвіл Україні завдавати ударів по Криму

У своїй заяві політик цитує Біблію, Хрущова та Леніна, погрожує черговим "апокаліпсисом", пише латиною та ледь не оголошує війну НАТО.

Експрезидент РФ та заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв прокоментував слова радника Офісу президента України Михайла Подоляка щодо того, що західні партнери України досягли консенсусу щодо можливості ударів ЗСУ по Криму. Думки про черговий "апокаліпсис" Медведєв виклав у своєму телеграм-каналі.

"Українські злочинці оголосили, що їм узгодили будь-які удари по всьому російському, наприклад у Криму. Якщо це правда, це прямий юридично значущий доказ співучасті Заходу у війні проти Росії на боці держави Степана Бандери. Рафінований casus belli і для Росії можливість діяти в рамках jus ad bellum проти всіх і кожного в країнах НАТО. Сумно, на жаль. Пророцтва Апокаліпсису все ближче", — написав він.

Далі Медведєв почав цитувати уривки з Біблії, Леніна і навіть Хрущова:

"У ті дні люди шукатимуть смерті, але не знайдуть її; побажають померти, але смерть втече від них" (Об'явлення. 9:6);

"Нас пам'ятають, поки ми заважаємо іншим" (В.І.Ленін).

"Подобається вам чи ні, але історія на нашому боці. Ми вас поховаємо". (Н.С.Хрущов).

Нагадаємо, що 28 серпня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що позиція західний партнерів України змінилася. Минулого року вони категорично заперечували щодо атак по позиція ЗС РФ в Криму, то цього року є повна згода стосовно цього — знищувати все російське у Криму.

Раніше повідомлялося, що Абхазія назвала брехнею заяви Медведєва про бажання увійти до складу РФ. У Радбезі самопроголошеної республіки заявили, що політичні сили Абхазії "виступають за близькі та союзницькі відносини з Росією", але не за те, щоб стати одним із її суб'єктів.