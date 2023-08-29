"У перші дні війни був піхотинцем, рив окопи": мати льотчика "Джуса" розповіла про сина (відео)

За слова мами пілота Лілії Авер'янової, її син готувався до великої війни та за два тижні до вторгнення прикупив патрони до власної зброї.

Пілот ЗСУ Андрій Пільщиков (позивний "Джус") захищав Україну з першого дня повномасштабного російського вторгнення. Спочатку — як піхотинець. Про це під час прощання з героєм розповіла його мама Лілія Авер'янова, пост опублікував у Facebook журналіст Сергій Дзеха.

Жінка згадала про перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді, під час телефонного дзвінка син згадував про обстріли Харкова та міста Васильків, де дислокується 40-та бригада тактичної авіації, в якій служив Пільщиков.

Мама пілота Джуса Лілія Авер'янова

"Я йду захищати Васильків, — передала жінка те, що син говорив їй у лютому-березні 2022 року. — І в перші дні він узагалі був як піхота, бо в нього ще не було допуску на польоти".

У перші дні жінка дізнавалася про те, що відбувається на Київщині, тільки від товаришів сина, бо не хотіла його турбувати.

Мама пілота "Джуса" розповіла про сина

"Вони розповідали, що там робиться. Тому що я, як правило, його мало турбувала. Боялася зателефонувати в незручну хвилину", — згадала Авер'янова.

Вона сказала, що льотчику доводилося рити окопи, хоча згодом на бойових завданнях він налітав 500 годин. Приблизно за півтора року.

Він готувався до великої війни і за два тижні до вторгнення купував патрони до власної зброї, також придбав автомобіль.

З її слів, усе було підготовлено на випадок вторгнення. Багато рішень військовослужбовці ухвалювали самостійно, без вищого за рівнем командування, що також допомогло не допустити повторення у Василькові сценарію а-ля Гостомель, зазначила Лілія Авер'янова.

Нагадаємо, що в Києві відбувається церемонія прощання із загиблим пілотом Андрієм Пільщиком.

Також повідомлялося, що "Джус" загинув 25 серпня в Житомирській області під час зіткнення навчальних польотів двох літаків. Трагедія забрала життя і майорів В'ячеслава Мінка, і Сергія Проказіна, у яких теж кілька сотень годин часу, проведеного на бойових вильотах.