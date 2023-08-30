РФ атакувала ракетами і БПЛА: у Києві є жертви, під Одесою і Черкасами працювала ППО (фото)

Вночі по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Спершу ЗС РФ атакували українські регіони дронами-камікадзе Shahed, після чого було здійснено пуски крилатих ракет. Вибухи прогриміли в кількох областях країни.

Ще одна неспокійна ніч для України через російські атаки. Спочатку противник запустив по мирних містах БПЛА, а потім у хід пішли ракети. Фокус зібрав усе, що відомо про масований обстріл 30 серпня.

Після опівночі в Telegram-каналі Повітряних сил з'явилося повідомлення про те, що дві групи ворожих ударних безпілотників зайшли в повітряний простір України.

Одна з них перебувала в районі Сумської та Чернігівської областей, а траєкторія руху була спрямована на столицю і Черкаси. Друга група була в районі кордонів Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Атака на Одеську область: подробиці

У Повітряних силах повідомили, що ЗС РФ випустили з Чорного моря "Калібри", які почали рухатися в напрямку Одеської області. Там своєчасно оголосили повітряну тривогу, тим самим попередивши громадян.

Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер підтвердив, що росіяни дійсно почали атакувати регіон за допомогою ракет.

"Жителі та гості регіону, будь ласка, будьте в укриттях! Не знімайте роботу ППО, не допомагайте ворогу! Бережіть себе та близьких", — ідеться в повідомленні.

У "Суспільному" повідомляють, що жителі могли чути гучні звуки вибухів, проте про наслідки атаки поки що не повідомляють.

Ближче до 4 ночі повітряну тривогу було оголошено вже по всій країні. Причина в стратегічній авіації, з якої РФ запустила крилаті ракети.

Атака на Черкаську область: подробиці

Частина ракет з території Росії рухалися в напрямку Черкаської області, внаслідок чого працювали сили ППО. Це підтвердив керівник ОВА Ігор Табурець у своєму Telegram-каналі.

"Черкаська область усе ще під загрозою ураження крилатими ракетами. В області працює ППО", — зазначив керівник ОВА.

Також було зазначено, що сили ППО працювали в Кіровоградській області.

Атака на Київ та область: подробиці

Російські окупанти здійснили одну з наймасованіших атак по столиці з весни. Унаслідок обстрілу є жертви та наслідки. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Спочатку ЗС РФ запустили в цьому напрямку дрони-камікадзе, які постійно змінювали траєкторію. Після цього в області почала працювати система ППО.

Через кілька годин причиною небезпеки стали вже ракети. Місцевих жителів закликали перебувати в укритті, дотримуватися правила двох стін, а також дотримуватися інформаційної тиші. Вибухи підтвердив і мер міста Віталій Кличко.

Унаслідок атаки на Київ уламки повітряних цілей обрушилися на місто. Зафіксовано це в Дарницькому та Шевченківському районах.

"Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, у Дарницькому районі. І в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці. Унаслідок ракетної атаки ворога в Києві загинули 2 людини. 2 — дістали поранення і госпіталізовані", — зазначив Віталій Кличко.

Начальник КГВА також відреагував на нічну атаку. Він зазначив, що Київ не відчував такого потужного обстрілу з весни.

"Нічна повітряна атака. Такого потужного нападу Київ не відчував із весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників і ракет. Спочатку ра**сти застосували ударні БПЛА (попередньо, баражуючі боєприпаси "Shahed"). Кілька груп дронів прямували до Києва за різними напрямками. Незабаром у столицю полетіли ракети, запущені з бортів стратегічної авіації Ту-95мс. Загалом силами та засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей", — ідеться в повідомленні.

Падіння уламків призвело до загибелі людей.

ЗС РФ атакували мирні міста України посеред ночі Фото: obozrevatel ЗС РФ атакували мирні міста України посеред ночі Фото: obozrevatel

Нагадаємо, ніч на 30 серпня видалася неспокійною також для російських областей і тимчасово окупованого півострова Крим. Вибухи пролунали в Московській, Рязанській, Калузькій, Орловській, Брянській і Псковській областях Росії. Окупанти також заявили про атаку дронів по Севастопольській бухті.