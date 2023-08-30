"Фронт може опинитися досить близько": ЗС РФ посилюють позиції біля Маріуполя, — Андрющенко

Впритул до міста, зі слів радника мера, окупанти почали будувати ще одну лінію оборони. Біля Азовського моря окупанти проводять тренування новомобілізованих протягом двох тижнів, після чого їх відправляють на фронт.

Збройні сили Російської Федерації почали посилювати свої позиції у Донецькій області, зокрема на двох напрямках. Про це повідомив радник Мера Маріуполя Петро Андрющенко в коментарі "24 Каналу".

Він зазначив, що у Нікольському, що за 15-18 кілометрів від Маріуполя, у бік Пологів та Кінських Роздорів Запорізької області понад тиждень окупанти будують укріплення, вони намагаються встигнути до наступу Збройних сил України. Ворог будує ще одну лінію оборони у 23 мікрорайоні Маріуполя з боку Нікольського. Зокрема, росіяни окопуються, випалюють лісосмуги та поля. Військові РФ почали розуміти, що лінію фронту можуть перенести до Маріуполя.

Зі слів Андрющенка, підрозділи ЗС РФ, які перебувають у Маріуполя, постійно проводять тренування зі збудування укріплень. Крім цього, по дорозі між Волновахою та Маріуполем також розташовані лінії оборони ворога.

"Росіяни реально оцінюють ризик того, що фронт може опинитися досить близько до Маріуполя", — сказав Петро Андрющенко.

По всій Донецькій області ворог розосереджує військовий склад та техніку. Нині у Мангушський район завозять техніку та підрозділи на доукомплектування. Також часткова доукомплектація розвідки відбувається у Пологах та Вугледарі. Проте основний рух ЗС РФ відбувається через Маріуполь та Бердянський напрямок, який залишається пріоритетним у ворога, адже місто зручне для нього як логістичний хаб, оскільки розташоване за 90 кілометрів фронту. Також із Бердянська легко дістатися до Пологів, Токмака, Мелітополя та Оріхова.

Він додав, що біля Азовського моря окупанти проводять тренування новомобілізованих протягом двох тижнів, а потім відправляють на фронт. За останній тиждень-півтора ворог перекинув новомобілізованих по різних ділянках фронту — від Василівки Запорізької області до Вугледара Донецької області.

Нагадаємо, координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що після Роботиного ЗСУ почнуть звільняти села Новопрокопівка і Солодка Балка. Українські бійці можуть охопити три напрямки наступу на Токмак, а після контролю над південним сходом траси Р37 може відбутися вихід на Бердянськ.

22 серпня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у Маріуполі збільшилася кількість росіян, більшість з яких — на доукомплектування та узгодження. Також зафіксували перекидання вантажівок з озброєнням на Бердянський напрямок.