Райони Бєлгородської області потрапили під масований обстріл: села залишилися без світла (фото)

За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, села Нова Таволжанка та Муром знеструмлено, але бригади енергетиків не можуть розпочати ремонти, поки в Міноборони РФ не дадуть відмахування.

У районі міста Шебекіно, розташованого в Бєлгородській області Росії, вранці 30 серпня було зафіксовано вибухи, що спричинили порушення електропостачання в деяких районах. Про це повідомили в місцевому Telegram-каналі "ЧП Белгородская область".

Крім того, повідомляється, що жителі села Дронівка Грайворонського округу отримали СМС-оповіщення з попередженням про обстріл.

Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що під обстріл потрапила Нова Таволжанка. За його словами, постраждалих немає. При цьому в довколишніх селах спостерігаються проблеми з електропостачанням.

"Без світла залишаються 2 населених пункти — Муром повністю і Нова Таволжанка частково. Аварійні бригади розпочнуть усунення наслідків після узгодження з Міністерством оборони РФ", — повідомив Гладков.

Вибухи в Росії та Криму 30 серпня

У ніч на 30 серпня вибухи пролунали в Пскові, на північному заході Росії. Очевидці повідомили, що невідомі безпілотники атакували загальний аеродром, що призвело до пошкодження щонайменше чотирьох транспортних літаків Іл-76.

Також надійшли повідомлення від місцевих жителів про звуки вибухів у районі Брянська, а також Московської, Калузької, Рязанської та Орловської областей.

Пізніше місцеві жителі заявили про спостереження за "ймовірним безпілотником", який пролетів над центром Брянської області.

Водночас представник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявляв, що в районі Севастопольської бухти нібито відбувалося відбиття атаки безпілотників із моря.

Нагадаємо також, що 30 серпня вибухи пролунали також в окупованому Маріуполі Донецької області. Повідомлялося про роботу ППО окупантів над Центральним і Кальміуським районами міста