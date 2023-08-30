Оформлювали "інвалідність": поліцейський та медики організували схему ухилення від служби (фото)

Учасники угруповання розподілили функції та долучили медичних працівників до процедури ухилення від мобілізації в Україні, розповіли в Офісі генпрокурора.

У Дніпрі медики оформлювали фіктивні документи та отримували хабарі. Відповідна документація дозволяла ухилитися від військової служби. Про це в Telegram повідомив Офіс генпрокурора.

Слідчі встановили, що у 2023 році старший оперуповноважений райвідділу у Дніпропетровській області вирішив організував масштабну схему, яка дозволяла ухилитися від військових від служби.

Він залучив працівників медичних закладів не тільки у Дніпропетровській області. Також працювало угруповання й на Донеччині. Між учасниками розподілили певні функції. Вони й вживали заходів із конспірації.

Порушники вирішили виготовляти медичну документацію із завідомо неправдивою інформацією. У ній було вказано наявність тяжкого захворювання у військового або когось із членів його родини. Це нібито вимагало швидкого та невідкладного оперативного втручання.

Вигадані діагнози фактично дали можливість провести по документах фіктивну операцію військовому або його родичу. Згодом це давало можливість списати його через ВЛК з військової служби. У висновках вказували, що це відбувається у зв'язку з непридатністю та встановлення групи інвалідності. Також було вказано це й через догляд за родичем "інвалідом".

Вартість такої послуги коштувала 13 тисяч доларів. Під час контролю за вчиненням злочину задокументовано одержання частини хабаря у 5 тисяч доларів.

Нагадаємо, 25 серпня в Одесі затримали співробітника ВЛК і двох його спільників. За даними правоохоронців, ухилянти отримували висновок стосовно непридатності до військової служби нібито за станом здоров’я та могли отримувати дозвіл на вільний виїзд з території України до іншої держави.