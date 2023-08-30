Більше ніж літаки: українські експерти оцінили шкоду від ударів по аеродрому під Псковом

Оглядачі зазначили, що загалом ПКС РФ має 110 одиниць Іл-76, тож унаслідок однієї атаки безпілотників було виведено з ладу 5,5% літаків цього типу.

Після успішного масованого удару безпілотниками по російському аеродрому "Хрести" під Псковом було пошкоджено щонайменше чотири військово-транспортні літаки Іл-76. Для російських збройних сил це болюча втрата, оскільки ці літаки є частиною найважливіших логістичних ланцюжків. Про те, якими є наслідки атаки БПЛА по псковському аеродрому розповіли оглядачі Defence Express.

У матеріалі наведено дані, які озвучив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його словами, точна кількість літаків уточнюється, але є непідтверджена інформація про те, що на аеродромі перебував стратегічний бомбардувальник Ту-22, який також зазнав пошкоджень.

"Але поки що можливо точно говорити саме про військово-транспортний Іл-76. І йдеться не лише про втрату самих машин, а про дещо більші наслідки", — зазначили експерти.

Річ у тім, що ці транспортники були приписані до 334-го військово-транспортного авіаполку, які забезпечували оперативну доставку вантажів. При цьому відомо, що здебільшого "найбільш чутливі та дорогі зразки озброєння" Росія транспортує за допомогою авіації.

Крім того, з урахуванням того, що російські ПКС мають 110 літаків Іл-76, унаслідок однієї атаки безпілотників було виведено з ладу 5,5% усіх машин цього типу.

Тим часом втрати в Іл-76 для Росії не є непоправними, оскільки їх серійно виробляють на авіазаводі "Авіастар-СП" в Ульяновську. Оглядачі зазначають, що за офіційними даними, у 2022 році підприємство випустило п'ять літаків Іл-76МД-90А.

"При цьому необхідно враховувати, що для РФ виробництво нових машин безпосередньо пов'язане з тим, що значна частина авіапарку Іл-76, вироблених за радянських часів, вичерпує свій ресурс і потребує заміни". — підсумували експерти.

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня аеропорт "Хрести" під Псковом, де розташований 334-й військово-транспортний полк ЗС РФ, атакували безпілотники. За даними російської екстреної служби, внаслідок атаки БПЛА було пошкоджено чотири військово-транспортні літаки Іл-76.