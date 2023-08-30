Через удари по аеродрому під Псковом у Кремлі не знають, куди перекинути резерв, — експерт (відео)

За словами військового аналітика Шона Белла, у районі Роботиного ЗСУ створили передумови для великого прориву, і РФ знадобиться спішно латати дірки в обороні. Але на тлі контрнаступу й атак дронів перед РФ дилема.

30 серпня у РФ спостерігалася найбільша серія вибухів БПЛА з початку повномасштабного вторгнення. Більшість атак сталися в південній частині РФ, ближче до кордону з Україною. Але на тлі інших виділяється удар по аеродрому під Псковом, що приблизно за 30 км від кордону з Естонією. Про це повідомляє Sky News.

Відео, зняті очевидцями під час атак дронів у РФ

На аеродромі під Псковом базуються великі транспортні літаки Іл-76. Їх використовують для перекидання військ, боєприпасів, техніки тощо. Але вони були вразливі, їх не сховали, вони перебували на відкритому просторі.

Повідомляється, що два літаки було підірвано, постраждали загалом чотири. Це стратегічний російський актив, вважає британський аналітик Шон Белл.

Щодо цього він звертає увагу на просування контрнаступу України, особливо в районі Риботиного Запорізької області, де ЗСУ створили передумови для великого прориву. У такому разі, на думку аналітика, ЗС РФ знадобиться спішно латати дірки в обороні і перекидати резерв.

"На тлі атак дронів усе схоже на те, що Україна ставить РФ перед дилемою, куди спрямовувати війська для підкріплення: до Криму, назад до Москви, або в район Куп'янська", — пояснив експерт.

Аналітик також відзначив те, як Україна застосовує дрони. За його словами, цей досвід буде враховуватися і в майбутніх військових конфліктах.

Військовий аналітик Шон Белл — про атаки дронів у РФ у контексті контрнаступу України

Нагадаємо, що ЗМІ показали наслідки атак дронів і ракет у Київській області. Жителі Тарасівки Київської області розповіли, що вибухів було кілька: у будинках вибито вікна та двері. Ракети впали в парку.

Також повідомлялося, що Сили оборони просунулися в районі Роботиного приблизно на 5 кілометрів. Про це йдеться у зведенні ISW від 29 серпня.