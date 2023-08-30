Що означає термін "повна мобілізація": пояснення адвоката

За словами Ростислава Кравця, на сьогодні повністю не сформовано реєстр військовозобов'язаних і не продумано порядок перетину кордону.

Формально практики "повної мобілізації" немає: є часткова і загальна мобілізації. З початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україні введено загальну мобілізацію. Про це адвокат Ростислав Кравець розповів в інтерв'ю "ТСН".

"На сьогодні повністю не сформовано реєстр військовозобов'язаних. Належним чином не сформульоване питання перетину кордону, щодня ми бачимо повідомлення з цього приводу, судові процеси та рішення судів, які визнали, що це незаконно", — пояснив експерт.

Адвокат уточнив, що "якщо бути відвертими" і говорити сутнісною мовою, поняття повної мобілізація є. Але для цього мають "враховуватися особливості національної економіки".

"А якщо зараз мобілізувати, наприклад, усіх працівників Мінцифри, тих, хто розробляє "Дію" або займається кіберзахистом? — поставив собі риторичне питання Кравець.

За його словами, про це, на жаль, ніхто не замислюється. Таке саме запитання можна поставити й стосовно сільськогосподарських підприємців.

Він вважає, що в тому, що стосується мобілізації та військового обліку, не вистачає системного підходу, оскільки всі просто ставлять галочки.

Питання про мобілізацію, з його слів, стоїть на повний зріст, але це становище виникло без відповідних прикладів з боку керівництва країни.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, чи буде нова хвиля мобілізації в Україні, і зазначив, що мобілізаційний план не виконано.

Також повідомлялося про те, що у яких випадках чоловіки можуть відмовитися від повістки до ТЦК.