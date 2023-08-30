Злякався атаки дронів: Шойгу вимагає цілодобово виробляти ППО

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав наростити виробництво засобів радіолокаційного виявлення, а також зажадав організувати "цілодобову роботу підприємства, в режимі 24/7".

Глава Міноборони Сергій Шойгу доручив перевести на цілодобовий режим роботи підприємства концерну "Алмаз-Антей", найбільшого в Росії виробника систем ППО. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Шойгу відвідав один із заводів концерну в Тульській області і "перевірив хід виконання державного оборонного замовлення".

Генеральний директор "Алмаз-Антея" Ян Новіков доповів Шойгу, що "потенційні виробничі потужності за всією номенклатурою продукції, що випускається, збільшилися в рази", а після збільшення робочих змін "підвищилися" якість і швидкість виробництва.

Шойгу, як повідомила пресслужба Міноборони, показали цехи, де випускають радіолокаційні системи, після чого міністр провів нараду за участю керівництва підприємства і високопоставлених військових.

Глава Міноборони РФ поставив завдання наростити виробництво засобів радіолокаційного виявлення, а також зажадав організувати "цілодобову роботу підприємства, в режимі 24/7", йдеться в релізі Міноборони.

Що відомо про завод "Алмаз-Антей"

Зазначимо, що "Алмаз-Антей" об'єднує підприємства, що випускають озброєння для ППО і ПРО (протиракетної оборони). Наприклад, концерн є розробником комплексів "Бук", С-300 "Фаворит", С-350 "Витязь" і С-400 "Тріумф". Радіолокаційні системи також використовуються в ППО, зокрема для виявлення безпілотників.

ПАТ "Науково-виробниче об'єднання "Стріла" концерну "Алмаз-Антей" (м. Тула) Фото: Скриншот

Нагадаємо, що в ніч на 30 серпня стало відомо, що в російському місті Пскові прогриміли вибухи. Під ударом могла опинитися Черехінська військова база.

Згодом росіяни заявили про масштабну атаку БПЛА. Вибухи зафіксували на території Московської, Калузької, Рязанської, Орловської, Брянської та Псковської областях Росії. Окупанти також розповіли, що атака дронів сталася і по Севастопольській бухті.