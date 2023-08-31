Торкнуться десятків тисяч людей: у Зеленського розповіли про перевірки довідок ВЛК (відео)

Представник президента зазначив, що отримання підробленої довідки про непридатність до військової служби є злочином.

Представник президента у Верховній Раді та народний депутат України Федір Веніславський висловився щодо прийдешніх перевірок автентичності висновків військово-лікарських комісій (ВЛК). Про це він розповів в ефірі телемарафону 30 серпня.

Як зазначає Федір Веніславський, порушення в роботі територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій становлять загрозу національній безпеці.

Він наголосив, що ті українці, які намагаються уникнути мобілізації за допомогою фальсифікації довідок ВЛК, порушують закон.

Говорячи про масштаби перевірок автентичності довідок, Федір Веніславський зазначив, що з лютого минулого року десятки тисяч людей в Україні були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до служби в армії.

"Звичайно, ми не можемо говорити, що всі були необґрунтовано визнані непридатними, але значна частина — це громадяни, які намагалися через корупційні схеми уникнути призову", — сказав представник президента.

Федір Веніславський про перевірки довідок ВЛК

Нагадаємо, 30 серпня Володимир Зеленський провів засідання РНБО, яке було присвячене військово-лікарським комісіям. Президент також розпорядився провести комплексну перевірку обґрунтованості рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до служби, які ухвалювалися з 24 лютого 2022 року.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 30 серпня повідомив, що Верховна Рада України вже веде роботу з реформування системи військово-лікарських комісій. Планується, що ці роботи буде завершено до настання нового року.

Раніше, 28 серпня, ми писали про те, що СБУ України викрила у Вінниці понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали військовозобов'язаним, які бажали виїхати за кордон, підроблені документи.