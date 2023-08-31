Пригожин роками приховував свої перельоти: у WSJ з'ясували, чого він побоювався

Задовго до заколоту в РФ літаки Євгена Пригожина регулярно вимикали свої транспондери, а сам підприємець іноді перемикався між різними бізнес-джетами, щоб здійснити одну поїздку.

За кілька років до загибелі Євген Пригожин почав вживати ретельно продумані заходи, щоб замаскувати свої плани польотів. Про це пише видання The Wall Street Journal 30 серпня

Журналісти вивчили дані про польоти Євгена Пригожина, надані службою стеження за літаками Flightradar24.

Як виявилося, повітряні судна, які Пригожин використовував для відвідування Сирії, Лівії або перельоту через Сахару, регулярно вимикали свої транспондери та зникали з екранів стеження за літаками.

У середині польоту радіодиспетчерська служба могла оголосити про раптову зміну пункту призначення. При цьому сам Пригожин часом робив по кілька пересадок, щоб здійснити одну поїздку в країни, в яких ПВК "Вагнер" підписала контракти на захист лідерів і військових хунт.

За даними журналістів, Пригожин часто з'являвся на зустрічах і на злітно-посадкових смугах у маскуванні. Так, у жовтні минулого року засновник ПВК "Вагнер" вийшов із літака на авіабазі на сході Лівії вдягнутим у військову форму, у темних окулярах і густою накладною бородою.

Щодо літака Embraer Legacy 600, який нещодавно зазнав аварії, він був оснащений обладнанням для виявлення стеження і "розумними" вікнами з електронним тонуванням. Крім того, повітряне судно кілька разів змінювало свою реєстрацію та юрисдикцію.

Навіщо Пригожин приховував свої перельоти

Ексофіцери ВПС Росії, африканські чиновники та інші особи, знайомі з поведінкою Євгена Пригожина на борту літаків, розповіли, що підприємець намагався уникнути санкцій, а також значився у списку розшукуваних осіб.

Пригожин потрапив до санкційного списку США і ще 30 країн після того, як його фірма випустила тисячі фейкових акаунтів у соціальних мережах, які поширювали дезінформацію напередодні президентських виборів 2016 року.

США також запропонували нагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за його затримання і спиралися на африканських партнерів, включно з Нігером, щоб вони не дозволили його літаку приземлитися або пройти обслуговування через Сахару.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що у Тверській області Російської Федерації розбився бізнес-джет Євгена Пригожина, а сам він значився у списку пасажирів.

За даними ЗМІ від 29 серпня, Росія поінформувала бразильський орган із розслідування авіаційних інцидентів, що наразі не буде розслідувати згідно з міжнародними правилами катастрофу літака Євгена Пригожина.