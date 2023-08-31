"Холодна війна" в розпалі: до Британії прибудуть винищувачі F-35A з ядерною зброєю, — ЗМІ

Журналісти зазначають, що американську авіацію розмістять на базі "Лейкенхіт" у графстві Саффолк. 54 винищувачі F-35A повинні будуть замінити F-15, які є менш досконалими.

Сполучені Штати Америки збираються перекинути на військову базу у Великій Британії одразу 54 сучасні винищувачі F-35A. Вони здатні переносити на собі ядерну зброю. Про це йдеться в матеріалі The Daily Telegraph 30 серпня.

За даними газети, розміщення розпочнеться вже до кінця цього року. Відразу дві ескадрильї бойової авіації прибудуть на орендовану ВПС США базу "Лейкенхіт" у графстві Саффолк.

Винищувачі повинні будуть замінити на тій самій авіабазі літаки F-15, які також мають можливість нести ядерну зброю, але є менш досконалими. Джерела називають рішення "значним".

Це рішення було ухвалено практично відразу після того, як в офіційних документах Вашингтона передбачалося, що американська ядерна зброя може повернутися на британські землі.

Очікується, що Конгрес США отримав бюджетний запит ВПС приблизно на 50 мільйонів доларів. Їх витратять на будівництво "гарантійного гуртожитку" на авіабазі Лейкенхіт. Термін гарантія часто використовується для об'єктів, які пов'язані з ядерною зброєю.

У виданні окремо зазначають, що у Великій Британії зберігалося 110 ядерних бомб США до 2008 року. Коли рівень загрози війни знизився до граничного рівня, було ухвалено рішення вивезти їх звідти. Зараз напруга знову зростає.

"Потенційне повернення американської ядерної зброї на британську землю було охарактеризовано експертами як свідоцтво того, що Захід вступив у нову холодну війну", — наголошується в матеріалі журналістів.

Британська громадська організація "Кампанія за ядерне роззброєння" (Campaign for Nuclear Disarmament, CND) вже виступила проти цього рішення.

Нагадаємо, 22 серпня повідомлялося, що Володимир Путін не застосує ядерну зброю в Україні через позицію Китаю та Індії. За словами ексглави ЦРУ Девіда Петреуса, Росія все ж таки може піти на ядерну війну, але під чужим прапором. Це допомогло б нібито уникнути повноцінних наслідків для Кремля, але навіть такий сценарій малоймовірний.