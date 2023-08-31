ЗС РФ грабують українські порти за допомогою "тіньового флоту", — ВМСУ

Награбоване збіжжя та метал РФ намагається експортувати та надати країнам Африки у вигляді допомоги. "Тіньовий флот" працює з вимкненою ідентифікаційною системою, чим порушує міжнародне морське право.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Російська Федерація має "тіньовий флот", який потрібен для того, аби грабувати українські порти. Про це він повідомив під час телемарафону.

"У них (ЗС РФ — ред.) є так званий "тіньовий флот", який не виходить в міжнародні порти", — сказав Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що цей флот окупанти використовують з вимкненою автоматичною ідентифікаційною системою (АІС), у результаті чого порушують міжнародне морське право. "Тіньовий флот" грабує українські порти, зокрема в Бердянську та Маріуполю. Окупанти забирають збіжжя та метал з українських портів та перевозять у свої порти для того, щоб легалізувати викрадене та почати його експортувати. Крім цього, ворог пропонує награбоване як допомогу країнам Африки.

Зі слів Дмитра Плетенчука, нині в акваторії Чорного та Азовського морів зменшилося корабельне угрупування ворога, оскільки деякі одиниці перебувають на ремонті, а поповнювати корабельний склад важко. Проте ситуація стала, у морях перебувають близько 50 бойових одиниць та кораблі прикордонної служби РФ.

Наразі ворог не дислокується у південно-західній частині Чорного моря, де намагався відіграти роль жандармів. Деяка небезпека залишається, проте українські бійці нададуть відсіч у разі загострення ситуації в цьому регіоні, переконаний Плетенчук.

Нагадаємо, 18 серпня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що флот Російської Федерації в Чорному морі можуть атакувати не лише морські дрони, але й звичайні безпілотники. Це можливо через те, що російські кораблі практично не мають систем протиповітряної оборони.

Раніше очільник Головного управління розвідки Кирил Буданов розповідав, морські дрони-камікадзе, які застосовує Україна, є ефективною зброєю. Російська ППО знищує 70% цих дронів, проте бувають випадки, коли БПЛА знищують поруч із російським кораблем, який потім іде "на тривалий ремонт".