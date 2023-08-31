"Пішли і проголосували за РФ": продюсерка фільму "Юрик" звернулася до жителів Маріуполя (фото)
Коментар Тетяни Куц був написаний після численної критики на адресу фільму через те, що "в ньому мало реальності". Пізніше продюсерцi довелося вибачатися за свої слова і пояснювати.
Продюсерка фільму "Юрик", який був присвячений першим тижням війни в тимчасово окупованому Маріуполі, звинуватила місцевих жителів у голосуванні за Росію. Про це повідомляє видання "Букви" 31 серпня.
Картину показали на телеканалі "СТБ" і її прем'єру приурочили до Дня Незалежності. У центрі сюжету опинилася 11-річна дитина на ім'я Юра, яка після початку війни втратила майже всіх своїх близьких і була відправлена матір'ю наодинці до кордону. Додаткову роль мав зіграти той фактор, що знімали історію на реальних подіях
У матеріалі журналістів зазначається, що спочатку очікувалося, що цей фільм викличе позитивну реакцію від мешканців Маріуполя, які пережили весь цей жах в оточеному місті, проте вони одразу ж заявили, що реальності в ньому замало і насправді все було інакше.
В один момент негативу в коментарях під постами в соціальних мережах стало трохи менше й українці почали звинувачувати авторів фільму "Юрик" у тому, що вони видаляють погані коментарі та блокують користувачів.
Продюсерка картини Тетяна Куц також заявила про те, що місцеві жителі самі проголосували за Російську Федерацію.
"Маріупольці пішли на референдум і проголосували за РФ. Тепер РФ вбиває не тільки маріупольців, але ми за вас б'ємося теж", — ідеться в коментарі Тетяни Куц користувачці Ганні Крушинській.
Коментар про жителів Маріуполя: вибачення продюсера
На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона визнала, що помилилася і відповіла на коментарі користувачів, яким не сподобався її фільм.
Вона вважає, що "Юрик" — не документальний фільм і навіть не кіно про Маріуполь. Це була історія однієї конкретної людини, яку показали в художньому творі.
Щоб уникнути зайвої ретравматизації, було ухвалено рішення не показувати весь кошмар, який там відбувався.
"Але емоції взяли гору. Можливо через те, як сильно наша команда вірила в соціальну місію "Юрика". А можливо через неготовність на той момент за рівнем критики побачити біль, який відчули люди під час перегляду. У будь-якому разі це було неприпустимо. Тому я хочу вибачитися за свій коментар. Я сформувала думку в пориві гніву, чим образила не тільки свою співрозмовницю, а й усіх вас, за що й отримала справедливу критику. Мені боляче і неприємно", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 21 червня повідомлялося, що в Полтаві стався культурно-мовний скандал, адже в місцевому барі грала пісня про Москву російського гурту "Ленінград".