"Міфічні агресивні наміри": Лукашенко емоційно висловився про "дурні" вимоги сусідів

Польща, Латвія, Литва та Естонія, на думку білоруського лідера, "необґрунтовано" вимагають виведення бійців ПВК "Вагнер". Олександр Лукашенко переконаний, що його спроби відновити з країнами гарні відносини — невзаємні.

Білорусь "несправедливо звинувачують" у ймовірній агресії та відповідають лише погрозами. Про це 31 серпня заявив очільник країни Олександр Лукашенко, передає його адміністрація.

"Керівництво Польщі та країн Балтії звинувачує Білорусь у якихось міфічних агресивних намірах, яких ніколи не було і бути не може", — сказав він.

Політик заявив, що сусіди "нагнітають істерію" через розгортання на білоруській території бійців ПВК "Вагнер". Він розкритикував уряди країн за вимоги вивести російських найманців. Також Лукашенко докорив Польщі, Латвії, Литві та Естонії за те, що вони самі збільшують військові бюджети та стягують до кордонів армійців.

"Відповідь проста: ні в Польщі, ні в Литві, ні в інших країнах Балтії не повинно бути жодного іноземного військовослужбовця, тоді можна і нам пред'являти претензії з приводу присутності тут військовослужбовців з інших країн. А поки що це — необґрунтовані та дурні вимоги", — підкреслив лідер Білорусі.

Водночас Лукашенко завірив, що Білорусь нібито готова відновлювати "добрі відносини" зі своїми сусідами. Але, на його думку, бажання це — невзаємне.

"Однак у відповідь на всі наші спроби йдуть лише звинувачення та погрози. Значить, жодної нормалізації їм не треба", — підсумував політик.

Нагадаємо, 28 серпня у Варшаві зустрілись міністри внутрішніх справ Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Польський посадовець Маріуш Камінський заявив, що ситуація на кордоні з Білоруссю загострюється й уряди вимагають від країни виведення ПВК "Вагнер".

За даними "Радіо Свобода", 29 серпня на території Білорусі тривав демонтаж військового табору "вагнерівців". Супутникові знімки свідчать про те, що за чотири дні встигли розібрати щонайменше третину наметів.