Проблеми з продовольством: солдатів ЗС РФ морять голодом за відмову воювати, — Маляр

За словами заступника міністра оборони, запаси сухих пайків, отриманих мобілізованими, практично вичерпані.

Логістичне забезпечення особового складу російських військ на тимчасово окупованій території України продовжує погіршуватися, а командування ЗС РФ морить голодом тих, хто відмовляється воювати. Про це в четвер, 31 серпня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, російські окупаційні адміністрації Сватівського району Луганської області повідомили, що з вересня 2023 року буде припинено продовольче забезпечення підрозділів, дислокованих на території цього району.

Маляр зазначила, що застосування обмежень у продовольчому забезпеченні для покарання особового складу є однією з характерних особливостей проведення так званої "спеціальної військової операції" Збройних сил РФ в Україні.

Так, наприкінці серпня поточного року поблизу населеного пункту Покровське Запорізької області в так званому "зиндани" (викопаній глибокій ямі) за відмову брати участь у бойових діях утримується понад 50 російських військовослужбовців. Їх годують мізерною пайкою харчових продуктів тільки один раз на добу.

За словами Маляр, на всій тимчасово окупованій українській території противник використовує подібні "зиндани" для покарання місцевих мешканців, затриманих за порушення комендантського режиму або під будь-яким іншим надуманим приводом.

Водночас до Донецька масово прибувають мобілізовані, більшість з яких — трудові мігранти з колишніх радянських республік. За словами цих осіб, їх фактично насильно під конвоєм доставили на територію України. Наразі їх утримують під вартою в будинках, власники яких депортовані до Росії.

Нагадаємо, 27 серпня стало відомо, що понад 50 російських військових здалися в полон у районі села Роботине Запорізької області. До цього окупантів підштовхнули голод і агресія з боку командира. Солдати попросили командира відступити, щоб відпочити та перегрупуватися. Однак командир не погодився і побив кількох солдатів.