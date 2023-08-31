"Вмикається корупційна складова": в Україні за три тижні перевірять усі ВЛК, — омбудсмен

За словами Дмитра Лубінця, вже загалом перевірили 833 ВЛК. Часто проходження комісії має номінальний характер.

Офіс омбудсмена України протягом трьох тижнів завершить перевірку всіх ВЛК. Таку заяву зробив омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону 31 серпня.

"Станом на цей момент я і мій інститут перевірили 70% ВЛК в Україні, — пояснив Лубінець. — Ми перевірили, зокрема, ті ВЛК, які розташовані поблизу лінії фронту".

За його словами, уже загалом перевірено 833 комісії. Омбудсмен також уточнив, що дав зобов'язання президенту Володимиру Зеленському, що за три тижні цю роботу буде завершено.

Перевірки ВЛК тривають із жовтня 2022 року. За його словами, часто проходження комісії має номінальний характер.

"Скарги є? Немає — придатний. Не хочеш бути придатним — включається корупційна складова", — повідомив омбудсмен.

Нагадаємо, що в Україні проводять комплексну перевірку всіх ВЛК. Володимир Зеленський розкрив подробиці. З його слів, шукатимуть довідки, які виписувалися незаконно. А тими, хто на основі сфальсифікованих документів виїхав за кордон, займуться правоохоронці.

Також повідомлялося, що чиновники з ТЦК заробили на уклоністах 11 млн гривень, клієнтів шукали по всій Україні.

Стало відомо, чи вручатимуть повістки чоловікам після одруження або розлучення. Представники відділів державної реєстрації актів цивільного стану передають до ТЦК дані про громадян, які зареєстрували шлюб або розлучилися. Але після повномасштабного вторгнення такий процес став більш контрольованим.