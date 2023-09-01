У ISW пояснили, чому Гіркін хоче балотуватися в президенти РФ

Американські аналітики вважають, що висловлювання ексспівробітника ФСБ у бік Володимира Путіна є "марними політичними маневрами", які не несуть прямої загрози Кремлю.

Ігор Стрєлков-Гіркін, імовірно, знову розкритикував президента Російської Федерації Володимира Путіна, щоб запобігти розколу серед своїх прихильників. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 31 серпня.

Аналітики назвали "марними політичними маневрами" слова Стрєлкова-Гіркіна про те, що він був би кращим президентом Росії, ніж нинішній глава держави.

Автори звіту зазначили, що колишній "міністр оборони "ДНР", який зараз перебуває в ув'язненні, повторив свої старі критичні зауваження у бік Володимира Путіна. Він знову заявив, що президент РФ проявив себе неефективним лідером воюючої країни.

"Теоретична "кампанія" Гіркіна практично не матиме жодного впливу і не повинна розглядатися як пряма політична загроза Кремлю", — вважають в ISW.

В аналітичному інституті також не сприймають серйозно намір Стрєлкова-Гіркіна балотуватися в президенти. На думку аналітиків, ця заява, ймовірно, була спробою привернути увагу до свого ув'язнення і сформувати політичний рух.

При цьому в очолюваному Стрєлковим-Гіркіним "Клубі розсерджених патріотів" заявили, що президентські амбіції їхнього лідера стали для них несподіванкою.

Що сказав Ігор Стрєлков-Гіркін

Нагадаємо, 31 серпня в Telegram-каналі Ігоря Стрєлкова-Гіркіна з'явилася публікація з критикою на адресу президента Росії. Колишній "міністр оборони "ДНР" написав, що буде кращим главою держави, ніж Володимир Путін.

Ігор Стрєлков-Гіркін стверджує, що розбирається у військовій справі краще, ніж нинішній президент і міністр оборони РФ. Він звинуватив Володимира Путіна в зайвій довірливості, вказавши на те, що його "8 років водили за ніс".

У публікації також ідеться про те, що на відміну від Володимира Путіна, у Ігоря Стрєлкова-Гіркіна немає друзів мільярдерів, які вивозять гроші з Росії.