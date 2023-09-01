ВПК не готовий до війни: РФ не може виробляти боєприпаси і просить допомоги у союзників (відео)

За словами експерта Тараса Жовтенка, за правління Путіна промисловий комплекс ніяк не модернізувався, адже виділені на нього гроші йшли не за призначенням.

Російська Федерація по всьому світу намагається знайти готові боєприпаси для війни з Україною, адже вони не в змозі самостійно запустити масове виробництво. Про це розповів експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко в ефірі телеканалу Freedom 1 вересня.

За його словами, росіянам не вистачає сировини і потужності для того, щоб почати самим виробляти необхідні боєприпаси. У зв'язку з цим і почалися переговори з тими країнами, які потенційно можуть надіслати допомогу.

"Тобто те, про що говорять наші американські партнери, що насправді і Північна Корея, і Китай можуть опосередковано допомогти Російській Федерації впоратися з цією проблемою, поставляючи сировину для виробництва тих же боєприпасів. Але знову ж таки, ми повертаємося до того, що насправді російський ВПК за десятиліття за Путіна, м'яко кажучи, не отримував те, що він повинен отримувати. І знову ж таки, до ведення такої війни, такої інтенсивності він просто не готовий", — ідеться в повідомленні.

Російські підприємства давно не модернізувалися, адже їхні бюджети багато років розкрадали, як зазначив Тарас Жовтенко. Відповідно, зробити так, щоб вони одразу видавали результат і працювали 24/7 фактично неможливо. І це йдеться про найстандартніші боєприпаси, про високоточні на найближчий час можна забути.

Звідси і з'являються чутки про те, що російське військове керівництво просить допомоги у Північній Кореї. При цьому, ті боєприпаси, які Пхеньян уже передавав найманцям із ПВК "Вагнер" у минулому, виявилися не зовсім хорошої якості.

"Багато з них не розірваних залишалося, багато з них не відстрілювалися, як годиться. Ну, тобто на цьому рівні, так, дійсно, можливо, дуже багато питань до якості тих боєприпасів, які Росія може отримати від Північної Кореї", — продовжив експерт.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що РФ проводить переговори з КНДР щодо постачання зброї. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що США зроблять усе можливе для того, щоб виявити і запобігти будь-яким спробам Росії придбати озброєння для ведення війни в Україні.