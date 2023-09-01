У Києві невідомі "замінували" усі школи: громадян просять зберігати спокій

З навчальних закладів евакуйовують дітей та працівників. На місцях працюють правоохоронці.

У Києві повідомили про мінування усіх загальноосвітніх навчальних закладів. Повідомлення про це отримали правоохоронці. Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

"Столична поліція отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл розташованих у Києві. Працівники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності. Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією", — закликають киян в КМВА.

Громадян просять зберігати спокій та слідкувати за оновленням інформації.

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