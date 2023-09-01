Допомагав окупантам з Кіпру: росіянин незаконно вивозив зі США компоненти для ракет РФ

Звинуваченого Артура Петрова арештували за кордоном за запитом США. З лютого 2022 року він встиг закупити через підставну компанію американських технологій на понад 8,4 мільйона гривень.

На Кіпрі арештували росіянина, який незаконно експортував у РФ мікроелектроніку американського походження. Про це йдеться у публікації пресслужби Управління юстиції США від 31 серпня.

33-річний Артур Петров — громадянин Росії та Німеччини. Він проживав у країні-агресорці та у Республіці Кіпр. Його звинувачують у порушеннях експортного контролю, контрабанді, шахрайстві та "відмиванні грошей". За даними слідства, він брав участь у закупівлях американської електроніки військового призначення.

"Петрова заарештували 26 серпня в Республіці Кіпр за запитом США", — проінформувала пресслужба.

За даними слідства, Петров вступив у змову, щоб доставляти російським окупантам американські технології під час повномасштабного вторгнення на територію України. Ці нелегально вивезені компоненти були пізніше вбудовані у ворожі ракети та БПЛА.

В Управлінні юстиції пояснили, що контрабанда здійснювалась через підставні компанії від американських дистриб’юторів та країни-посередники. Метою заплутаних дій було приховати кінцеве призначення постачань — Росію.

Петров — співробітник російського постачальника електронних компонентів ТОВ "Електроком ВПК". Через виробників компанія постачає зброю та обладнання ЗС РФ. Двоє "помічників" обвинуваченого — його колеги з РФ. Втрьох вони керували мережею нелегальних закупівель на території країни-агресорки та за кордоном.

"Технологія, яку Петров і учасники змови придбали під час змови, має значні військові застосування та включає різні типи електронних компонентів, які були знайдені в російській військовій техніці на полі бою в Україні, наприклад, в російських керованих ракетах, безпілотниках, засобах радіоелектронної боротьби та зв’язку", — повідомили в американському Управлінні юстиції.

Як з’ясували правоохоронці, Петров закупав мікроелектроніку через підставну кіпрську фірму Astrafteros Technokosmos LTD, якою сам і керував.

"Мікроелектроніка, яку Петров придбав у рамках змови, включає, серед іншого, мікроконтролери та інтегральні схеми, які перебувають у Торгово-контрольному списку Міністерства торгівлі та не можуть бути законно експортовані чи реекспортовані до Росії без ліцензії Міністерства торгівлі", — підкреслила пресслужба.

Кінцевим пунктом призначення контрабанди був "Електроком" у Санкт-Петербурзі. За час повномасштабної війни в Україні учасники змови встигли туди відправити компонентів на понад 225 тисяч доларів, тобто понад 8,4 мільйона гривень.

Статті, за якими висунуте звинувачення Петрову, передбачають покарання у вигляді ув’язнення на строк до 20 років.

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