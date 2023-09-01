"Залишилося два-три тижні": "непридатних" ухилянтів викриє перевірка, — Данілов (відео)

Триває перевірка ВЛК і виданих довідок про непридатність українцям. Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував, що найближчим часом будуть відомі імена лікарів, які ставили військовозобов’язаним фейкові діагнози, та їхніх "пацієнтів".

В Україні перевіряють військово-лікарську комісію (ВЛК) і викривають осіб, які видавали й отримували неправдиві довідки про непридатність до служби під час повномасштабної війни. Про це в ефірі телемарафону 1 вересня заявив секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Така перевірка почалася. Вона триває. За 2-3 тижні ми матимемо остаточні результати перевірки", — сказав він.

Данілов зазначив, що були виявлені "кричущі випадки", пов’язані з неправдивою непридатністю громадян. Зокрема, неназваним людям лікарі вказували, що вони не мають однієї нирки. Водночас операцій ці "пацієнти" не переносили. Також багатьом ставили однакові діагнози.

"Усе це підлягатиме перевірці в законний спосіб. Якщо людина дійсно непридатна, їй нема чого лякатися. Спокійно буде перевірена документація, якщо ви перебували в стаціонарі, якщо ви до цього хворіли. Але якщо так сталося, що ви були здоровою людиною з 18 до 45 років, умовно кажучи, і після 24 лютого раптово почали хворіти, то треба просто подивитися, що сталося. Може, вам потрібна допомога", — пояснив секретар РНБО.

Посадовець уточнив, що відповідальність за підроблені документи чекає і на медиків, і на самих ухилянтів. За його словами, такі факти були виявлені у великій кількості й у різних регіонах.

"Якщо доводять відповідні органи, що було скоєно злочин, то всі прізвища, імена, по батькові всіх цих лікарів будуть обов’язково відомі. З прізвищами тих, хто отримав від них таку "допомогу". Цей процес уже йде. Наберімося терпіння, і побачимо результати цієї роботи", — заявив Данілов.

Коментар Олексія Данілова (про перевірку ВЛК — з 1:54)

Нагадаємо, також секретар РНБО Олексій Данілов анонсував можливі законодавчі зміни, пов’язані з мобілізацією в Україні. Це стосуватиметься громадян, які були визнані умовно придатними.

Член комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський у коментарі Фокусу розповів, що в парламенті хочуть скасувати відстрочку для студентів. Ідеться про українців, які здобувають другу вищу освіту.