Зменшили запал: розміщення F-35 на Близькому Сході "заспокоїло" російських льотчиків у Сирії, — ЗМІ

Американські чиновники зазначили, що російські літаки перестали поводитися настільки агресивно щодо безпілотників ВПС США.

Після серії неодноразових інцидентів у небі над Сирією російські льотчики знизили агресивність щодо безпілотників MQ-9 Reaper ВПС США після прибуття на Близький Схід винищувачів F-35. Про це 31 серпня повідомили в Zona Militar із посиланням на американських чиновників.

У публікації йдеться про те, що наприкінці липня у зв'язку зі спробою Ірану захопити комерційні судна, що проходять через Перську затоку, уряд США розпорядився посилити свою військову присутність на Близькому Сході за рахунок перекидання контингенту винищувачів F-35. У підсумку в регіон прибули літаки, що входять до складу 421-ї експедиційної винищувальної ескадрильї та перебувають під управлінням Центрального командування США.

І хоча більш докладної інформації про тип виконуваних завдань американські офіційні особи не надали, було зазначено, що літаки літають над Перською затокою і Сирією. За словами чиновників, це спричинило зниження агресивності пілотів російських повітряних сил у Сирії, де сталася низка неприємних епізодів з американськими безпілотниками.

Водночас повідомляється, що минулого тижня Росія все ще "перехоплювала" американські БПЛА в Сирії, але події стали відбуватися рідше і, за словами американських військових, не є прямим втручанням у польотні операції ВПС США. Однак така очевидна зміна поведінки російських пілотів не означає, що подібні події припиняться в майбутньому.

Нагадаємо, цього літа сталося кілька епізодів за участю російських літаків та американських винищувачів і БПЛА. Російські льотчики здійснювали небезпечні маневри поблизу американців, після чого представники ВПС США заявили, що росіяни грають у небезпечні ігри, які змушують американських військових реагувати.