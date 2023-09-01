"Посилення" мобілізації та студенти у ЗСУ: як зміниться призов в Україні з 1 вересня

Наприкінці серпня під час третього саміту "Кримської платформи" президент України Володимир Зеленський згадав про "посилення" мобілізації.

Що зміниться в порядку мобілізації в Україні з осені цього року? Українські чоловіки віком 18-60 років вважаються військовозобов'язаними, і, з огляду на те, що воєнний стан продовжено до 15 листопада 2023 року, отримують повістки.

Якою буде мобілізація з 1 вересня

Мобілізація, за словами голови Міноборони України Олексія Резнікова, триває згідно зі встановленими планами, і про її проведення прискореними темпами поки що не йдеться. З правової точки зору додаткової мобілізації поки що не буде. Наразі відбувається зміна кадрового складу в ТЦК і СП. Протягом осені мають провести аналіз наявного в України мобілізаційного ресурсу.

"Посилення" мобілізації

Наприкінці серпня, виступаючи на пресконференції під час третього саміту "Кримської платформи", президент України Володимир Зеленський згадав про "посилення" мобілізації. З цим проханням до нього звернулися представники ЗСУ.

Водночас голова держави вказав на необхідність насамперед розібратися з порушеннями у військкоматах і військово-лікарських комісіях (ВЛК). І лише потім міркувати про те, яким має бути порядок мобілізації.

Юристи припускають, що в разі якщо будуть посилення мобілізації, норми, що надають відстрочку від служби низці студентів, можуть переглянути.

І, наприклад, призивати людей, які здобувають другу або третю освіту після 30 років або ж тих, хто вступив до вишу вже після запровадження воєнного стану.

Воєнний стан в Україні

Воєнний стан є особливим правовим режимом, який запроваджують повсюдно в країні, або на окремій її території в разі:

збройної агресії;

загрози територіальній цілісності держави.

При введенні воєнного стану держоргани й військове командування наділяються низкою повноважень, спрямованих на запобігання загрозі та забезпечення національної безпеки.

Зокрема, держоргани можуть на певний час обмежувати конституційні права і свободи громадян — фізичних та юридичних осіб, при цьому вказується термін дії таких обмежень.

В Україні воєнний стан почав діяти безпосередньо після початку повномасштабного вторгнення російських військ.

Які повістки вручатимуть

Із законодавчого погляду, зараз мало що змінилося, якщо порівнювати зі станом на 24 лютого 2022 року: вручити повістки можуть кожному з військовозобов'язаних віком 18-60 років. У вересні вручатимуть три різновиди повісток:

для уточнення даних;

для проходження ВЛК;

мобілізаційні розпорядження.

Нагадаємо, що студентів можуть призвати на військову службу. Українське законодавство не забороняє видачу повісток студентам, у таких випадках учням доведеться відвідати ТЦК.

Також повідомлялося про те, як цифровізація ТЦК вплине на мобілізацію.