Китайський футуризм: у НВАК заявили про лідерство над Японією і США у створенні рейкотрона

Китайські військові стверджують, що нова електромагнітна гармата здатна вистрілювати 124-кілограмовий снаряд зі швидкістю 700 км на годину менш ніж за 0,05 секунди.

Китайські Військово-морські сили стверджують, що розробили потужну електромагнітну рейкову гармату, здатну запускати снаряди з "дуже високою" швидкістю і точністю. За словами представників НВАК, у створенні футуристичної зброї китайські фахівці нібито випереджають колег зі США та Японії. Про це 1 вересня повідомили оглядачі The Defence Post.

Автори матеріалу з посиланням на китайські джерела пишуть, що новий рейкотрон від китайських інженерів здатний вистрілювати снаряд у 124 кг зі швидкістю 700 км на годину менш ніж за 0,05 секунди. Якщо такі показники відповідають дійсності, то китайська розробка може здійснити революцію у військовій справі, оскільки така зброя завдяки більш швидким, точним і руйнівним ударам відкриє нову сторінку військових технологій.

Конкуренція зі США та Японією

Заява Китаю про розробку і випробування потужної рейкової гармати прозвучала після того, як Японія задумалася про співпрацю зі США у створенні системи на основі електромагнітної гармати проти гіперзвукової зброї.

Повідомляється, що Токіо оголосив про виділення 56 млн доларів на підтримку цієї ініціативи, яка може дати реальні результати до другої половини поточного десятиліття.

ВМС США також намагалися розробити електромагнітний рейкотрон з можливістю багатозарядної та автоматичної стрільби, зазначають автори матеріалу, однак дослідження і розробки щодо цієї перспективної зброї було скасовано через фінансові обмеження, проблеми з інтеграцією бойових систем і технологічну зрілість інших видів зброї. Тому ті кошти, які були виділені на розробку рейкотрона і склали близько 500 млн доларів, будуть спрямовані на створення гіперзвукових ракет.

Раніше повідомлялося, що французькі фахівці розповіли про перші результати у створенні електромагнітної гармати, призначеної для озброєння кораблів. Повідомлялося про дві електромагнітні гармати — пускову установку NGL-60 калібру 60 мм і гармату RAFIRA калібру 25 мм.