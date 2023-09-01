"Міг стати жертвою призовника": сім'я загиблого військкома на Закарпатті озвучила версію вбивства

За даними ЗМІ, у прокуратурі розглядають кілька версій події, зокрема конфлікт через хабар за "білий квиток". Рідні зазначають, що загиблий не був "вершителем доль" військовозобов'язаних.

Правоохоронні органи розслідують загадкове вбивство 49-річного Василя Стецо, співробітника Ужгородського районного Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК і СП) у Закарпатській області. Серед версій — убивство призовником. Про це 1 вересня повідомляє видання "Страна" з посиланням на свої джерела.

Стецо був дитячим футбольним тренером у Перечині та гравцем ФК "Закарпаття" до початку війни, повідомляють журналісти.

Нещодавно його виявили з важкими травмами біля військового полігону, і він помер на шляху до лікарні. Поліція почала розслідування за статтею "умисне вбивство".

За інформацією з обласної прокуратури, розглядаються різні версії події. Одна з них пов'язана з можливим конфліктом між Стецо та одним із призовників, який міг передати хабар в обмін на "білий квиток", але конфлікт обернувся фатальним насильством. Інша версія припускає, що Стецо міг стати жертвою через знання занадто багатьох деталей про корупцію у військкоматі.

Сім'я загиблого заперечує звинувачення в хабарництві й вірить, що він міг стати жертвою призовника, який не погодився з умовами для уникнення служби в армії.

Знайомі Стецо описують його як добру і хорошу людину, й багато хто вважає, що він був просто співробітником військкомату, який виконував свою роботу, а не вершителем доль військовослужбовців. Деякі також не відкидають версію помсти з боку призовників або їхніх родичів, яких могли відправити на фронт, зазначає видання.

Убивство військкома на Закарпатті — що відомо

22 серпня стало відомо, що правоохоронці розслідують ймовірне вбивство військового, якого знайшли поблизу полігону під Ужгородом. Рідні загиблого заявили, що військовий мав травму голови й потрапив до лікарні вже непритомним. Причина смерті буде відома після результатів судмедекспертизи.

Нагадаємо, 29 липня в Білоцерківському районі Київської області невідомі побили військкома через те, що їм здалося, що він розносить повістки.