Через рік попросять повернути: Білорусі передали ядерну зброю, зняту з утилізації, — Буданов (відео)

За словами голови розвідслужби, крім ядерних ракет для "Точки-У", росіяни перевезли в Білорусь і відповідні снаряди для літаків Су-24М.

РФ знімає утилізовані ядерні боєголовки для "Точки-У" і ядерні боєголовки, що перебувають на складах "Росатому", і передає їх у Білорусь. Про це заявив керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук. Відео опубліковано на YouTube-каналі "ТСН".

Перекидаючи ядерну зброю на територію Білорусі, у РФ розв'язують питання її утилізації. Уже через рік Кремль вимагатиме назад передані білоруській армії ядерні боєголовки.

"У РФ ці ядерні боєголовки для Точки-У, вони радянські ще й були на утилізації, — заявив Буданов. — Так от, їх зараз у Росатомі з утилізації знімають, зі складів Росатома, не військових арсеналів. Отримують, продовжують рівно на один рік термін придатності, просто написавши, що ще рік можна, і заганяють у Білорусь", — сказав Буданов.

Буданов — про ядерну зброю в Білорусі, дивитися з 45:40

Крім ракет для "Точки-У", росіяни перевезли в Білорусь ядерні бомби для літаків Су-24М.

Це, за словами Буданова, "ще цікавіше" порівняно з ракетами.

Ядерна зброя, що знаходиться в Білорусі, виконує тільки стримувальну роль. Вона просто там полежить. Голова розвідки нагадав, що не так давно багато оглядачів заявляли, що ядерний удар неминучий, і все ж цього поки що не сталося.

Нагадаємо, що в Білорусь перевезли перші ядерні боєголовки. Він назвав такий крок "великою геополітичною грою".

Також повідомлялося, що в Північній Кореї зімітували ядерний удар "випаленої землі" по "південних гангстерах".