Кожен п'ятий росіянин вважає катастрофу літака Пригожина помстою Путіна, — соцопитування (інфографіка)

За даними соцопитування, 26% росіян вважає, що мала місце трагічна випадковість, але кожен п'ятий все ж більше схиляється до версії про причетність Кремля.

Більшість жителів РФ (89%) знають про загибель російського підприємця Євгена Пригожина, який заснував ПВК "Вагнер". Але щодо причин катастрофи літака, який перебував у його власності, думки росіян розходяться. Про це повідомляється в дослідженні Левада-Центру.

За даними соцопитування, з тих, хто чув про падіння літака, 39% мали більш докладне уявлення про подію, тоді як 50% чули про цю подію, але без деталей.

Думки росіян про причини катастрофи розділилися. 26% вважають, що мала місце трагічна випадковість, але кожен п'ятий (20%) більше довіряє версії про помсту з боку російського керівництва за військовий заколот.

Соцопитування Левада-Центр

16% вважають, що Євген Пригожин нібито підлаштував катастрофу і живий, 14% — що за терактом стоять спецслужби закордонних країн.

Версію про нещасний випадок вважають правдоподібною здебільшого ті, хто дізнався про смерть Пригожина без подробиць (таких 29%), люди старшого покоління — країні 55 років (31%), ті, хто довіряє телебаченню як джерелу інформації (35%), і ті росіяни, які схвалюють діяльність голови Кремля (29%).

Соцопитування Левада-Центр

Більшість опитаних, що схильні пред'являти звинувачення в загибелі Пригожина владі, шукали подробиці авіакатастрофи (28%), довіряють як джерелам новин інтернет-виданням (30%) та іншим онлайн-ресурсам (соцмережам (25% і паблікам у Telegram 28%). Серед них майже половина не схвалює діяльність російського президента (46%).

Молодь віком від 18 до 24 років трохи менше схильна вірити у версію про теракт з боку західних спецслужб (9%), ніж опитані з інших вікових груп (14-16%). Серед людей середнього віку (25-39 років) кожен п'ятий (21%) вірить у те, що Пригожин сам організував катастрофу і залишається живим.

Збільшення частки тих, хто схвалює діяльність Євгена Пригожина (з 34% до 39%)

Порівнюючи дані серпневого опитування з липневим, можна помітити збільшення частки тих, хто схвалює діяльність Євгена Пригожина (з 34% до 39%). Частка незадоволених його діяльністю залишилася практично незмінною (39% і 37% відповідно). Таким чином, суспільство загалом поділилося в оцінці діяльності Євгена Пригожина.

Нагадаємо, що, за даними журналістів, російське Міноборони "виманило" Пригожина з африканського континенту, щоб підірвати його літак. Засновник приватної військової компанії мав намір продовжити її діяльність в Африці. Міноборони РФ, своєю чергою, руйнувало логістику його бізнес-імперії, і він намагався цьому перешкодити.

Також повідомлялося про загрозу нового заколоту на території РФ, чого хочуть не допустити в Кремлі.