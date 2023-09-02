Фрідман, Авен, Усманов і не тільки: журналісти знайшли будинки дітей олігархів РФ у Лондоні (фото, відео)

Діти російських олігархів продовжують користуватися своєю нерухомістю в Лондоні. Будинки не заарештовані, їх здають в оренду, у них живуть люди. І лише на ґанку будинку на Белгрейв-сквер, пов'язаного з Олегом Дерипаскою, оселився бездомний.

У лондонському ком'юніті Хампстед розташовані будинки, що належать трьом відомим росіянам, щодо яких діють західні санкції: Андрію Гур'єву, Алішеру Усманову та Михайлу Фрідману. Автори журналістського розслідування знайшли будинки російських олігархів. Матеріал "Лондонград" опубліковано на YouTube.

Лондонський будинок Андрія Гур'єва, власника "Фосагро"

Маєток Witanhurst, який пов'язують з Андрієм Гур'євим, колишнім сенатором Ради Федерацій РФ і власником одного з найбільших у світі заводів із виробництва мінеральних добрив "Фосагро".

Маєток, який пов'язують з Андрієм Гур'євим

Журналісти помітили автомобілі преміумкласу на території маєтку, хоча раніше повідомлялося, що маєток не призначався для проживання сім'ї Гур'єва.

Дом Алішера Усманова

Beechwood House — лондонський будинок Усманова був побудований у 1840-х роках, вважається одним із найдорожчих у британській столиці. Його вартість оцінюють у 50 млн фунтів стерлінгів. Будинок, як і сам Усманов, перебуває під санкціями, судячи з усього, в ньому ніхто не живе зараз.

Маєток Алішера Усманова вартістю понад 50 млн фунтів стерлінгів

Будинок Михайла Фрідмана

Маєток Alton House пов'язують із Михайлом Фрідманом. Російський олігарх вирішив не відповідати на запитання журналістів про те, чи вважає він голову Кремля Володимира Путіна військовим злочинцем. Уродженець Львова Фрідман послався на "заборону юристів", а також запропонував розслідувачу Михайлу Ткачу поговорити в більш спокійній обстановці.

Будинок Михайла Фрідмана

Російський олігарх Михайло Фрідман проживає в Лондоні, щодо нього діють санкції влади Великої Британії.

За даними західних ЗМІ, у липні британське керівництво надало підсанкційним російським олігархам щонайменше 82 ліцензії "на особисті витрати". Тобто дозволяється витрачати до $1 млн на рік на "базові потреби": водіїв, кухарів, покоївок тощо.

Михайло Фрідман

"Я вам інтерв'ю давати не буду і коментувати не буду, — заявив підприємець, пов'язаний із Кремлем. — Я не знаю, з якою метою ви мене запитуєте. Крім того, це позиція моїх юристів".

За відомостями авторів журналістського проєкту "Схеми", компанія, що перебуває у власності Фрідмана, досі співпрацює з Росгвардією і путінською охороною. Ідеться про компанію "АльфаСтрахування", яка надає послуги, зокрема, і підрозділам, які охороняють Путіна.

В Україні Фрідман відомий як опосередкований власник мобільного оператора Київстар, брендів мінеральних вод "Моршинська", "Миргородська" і Borjomi, а також Сенс-Банку.

Журналістське розслідування про будинки російських олігархів у Лондоні

Будинок Петра Авена

Маєток Ingliston House у районі. За даними журналістів, олігарх Петро Авен не з'являється у своєму будинку і намагається отримати право на проживання в Латвії, чиє громадянство у нього є.

Будинок Петра Авена в Сурреї

Герман Хан

Герман Хан — співвласник "Альфа-груп". Його дружина володіє будинком у центрі Лондона. За спостереженнями журналістів, у будинку щовечора запалюється світло, але через парадні двері ніхто не виходить.

Будинок, яким володіє дружина Германа Хана

Володимир Лісін

Володимир Лісін — один із небагатьох російських олігархів, який все ще не потрапив під санкції Заходу. Новолипецький металургійний комбінат, що належить йому, продовжує виконувати держзамовлення для російського ВПК під час повномасштабної війни в Україні.

Підприємство виробляє сталь, яку використовують завод із виробництва радіолокаційних систем для флоту РФ та інші підприємства, зокрема "Марійський машинобудівний завод", який працює над виробництвом зенітних систем.

За інформацією журналістів, НЛМК Лісіна постачає електротехнічну сталь інституту з розроблення та виробництва ядерних і термоядерних боєприпасів.

Можливий будинок сина Лісіна

Журналісти знайшли чоловіка, який може бути його сином. Він зовні та за віком схожий на сина олігарха.

Чоловік, який може бути сином олігарха Лісіна

У сина Володимира Лісіна може бути будинок у Лондоні.

Журналісти знайшли чоловіка, схожого на нього. Можливо це його син, оскільки свої фото він не викладав у мережі

Андрій Скотч і його дочка Варвара

Журналісти знайшли маєток, пов'язаний з Андрієм Скотчем — власником одного з найбільших у світі виробників залізної руди.

За даними російського видання "Проєкт", минулого року мобілізованим у Бєлгороді роздавали брошури про те, як жити на війні з Україною і США. Посібники надрукувало товариство ветеранів Афганістану за підтримки Скотча.

Будинок, пов'язаний зі Скотчем Будинок, пов'язаний зі Скотчем Будинок, пов'язаний зі Скотчем

Він настільки пов'язаний із російською агресією, що 2023 року під санкціями США і Великої Британії опинилася його донька Варвара.

Варвара Скотч у списку санкційних осіб

"Феррарі", який виїхав із будинку дочки Андрія Скотча.

"Феррарі", який виїхав із будинку Скотча

Журналістам не вдалося встановити особи чоловіка і жінки, які сіли в автомобіль.

Жінка, яка вийшла з дому дочки Скотча

Автори розслідування також знайшли будинок, зареєстрований на доньку російського олігарха Володимира Євтушенкова.

Будинок, пов'язаний із дочкою російського олігарха Володимира Євтушенкова Фото: Скрін відео

І тільки на веранді будинку на Белгрейв-сквер, пов'язаного з Олегом Дерипаскою, оселився безхатченко.

Будинок, пов'язаний з Олегом Дерипаскою Будинок, пов'язаний з Олегом Дерипаскою Фото: Скрін відео

Нагадаємо, що в Україні прокурори зайнялися власником "Сенс банку" Фрідманом.

Раніше повідомлялося, що США запровадили нові санкції проти російських підприємців, причетних до військової агресії проти України.