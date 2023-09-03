"Хочуть пробити коридор": в ЗСУ розкрили мету наступу ЗС РФ на Куп'янськ (відео)

За словами речника Східного угруповання військ Іллі Євлаша, на Лимано-Куп'янському тривають важкі бої. Противник зосередив свою увагу у напрямку Новоєгорівки.

Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш 3 вересня в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що армія Російської Федерації на Лимано-Куп'янському напрямку намагається прорвати оборону Збройних сил України, особливо у районі Новоєгорівки Луганської області. Противник намагається пробити так званий "коридор".

Він зазначив, що на Лимано-Куп'янському тривають важкі бої, за минулу добу противник завдав 575 обстрілів з різних артелерійських систем по позиціям наших воїнів, відбулося 5 бойових зіткнень. Всі спроби росіян були безуспішні.

За словами речника, ворог зосередив свою увагу у напрямку Новоєгорівки.

"Він хоче пробити такий собі коридор у нашій обороні саме на цьому напрямку, оскільки біля Новоєгорівки зосереджені панівні висоти", — пояснив Ілля Євлаш.

Офіцер повідомив, що противник намагатиметься "вклинитися", щоб просунутися до річки Оскіл. Поки атаки ворога не мають успіхів, ЗСУ стримують штурми ворога.

"Вчора нашим захисникам вдалося знищити 126 окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку, також знищити один польовий склад з боєприпасами, одне авто, сім безпілотників, шість з них типу Ланцет", — додав Євлаш.

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"Він (противник — ред.) застосовує штурмові групи. Продовжує йти в атаки, зокрема на піденному фланзі поблизу міста Бахмут намагається контратакувати, але з боями відходить назад. Нашим захисникам вдається перехоплювати ініціативу", повідомив Євлаш.

На Бахмутському напрямку наші захисники знищили:

180 осіб особового складу;

1 танк;

7 БМП;

1 установку "Гіацинт Б";

1 установку "Мста- Б";

4 системи ЗРК "Град";

1 важку вогнеметну систему "Солнцепек".

Нагадаємо, 3 вересня повідомлялося, що рота "Ахіллес" знищила 20 одиниць техніки ЗС РФ у серпні за допомогою БПЛА. За даними командування роти, Росія протягом місяця втратила 2 танки, 3 БМП, 10 артилерійських установок, 2 вантажівки і три склади з боєприпасами.