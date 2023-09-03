Добре відпочили: у селі Запорізької області вибухнуло кафе з офіцерами ЗС РФ, — Федоров

Місцевий колаборант влаштував у колишньому дитячому садку їдальню для окупантів, а складські приміщення передав ЗС РФ під зберігання боєприпасів. Вибухи тривали близько півтори години.

У тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Пологівського району Запорізької області 2 вересня сталися вибухи в кафе, де часто відпочивали російські окупанти. Про це написав у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

"Три "по" окупантів на Південному напрямку: поїв, покурив, помер. Учора ввечері довго вибухало в одному з кафе, де любили відпочивати рософіцери", — зазначив градоначальник.

Село Кінські Роздори розташоване в Пологівському районі Запорізької області

Власник закладу, за його відомостями, влаштував у колишньому дитячому садку подвійний бізнес. Основний зал він перетворив на їдальню, де годував ворожих солдатів, а складські приміщення віддав ЗС РФ під зберігання боєприпасів.

Федоров додав, що вибухало понад півтори години. Полум'я перекинулося на дві вантажівки "Камаз" і військову техніку загарбників.

Нагадаємо, що українські військові прорвали першу лінію оборони російських військових у Запорізькій області. Подальше просування ЗСУ залежить від кількості боєприпасів і дій ворога.

Українські військові розповідали, що ЗС РФ спеціально підпалюють мінні поля перед наступом ЗСУ. Спочатку виливається запальна суміш, а потім скидається граната.