Нічна атака Shahed: де прогриміли вибухи і скільки дронів-камікадзе збила ППО (фото)

За даними командування Повітряних сил, росіяни атакували Україну 32 дронами-камікадзе. Силам ППО вдалося знищити 23 Shahed, а в деяких регіонах зафіксовано прильоти.

У ніч на 4 вересня 2023 року російські війська здійснили напад за допомогою високотехнологічних безпілотних літальних апаратів моделі "Shahed-136/131". Атаку здійснювали з кількох напрямків — дрони-камікадзе запускали з окупованого Криму і Приморсько-Ахтарська. Загалом зафіксовано пуски 32 Shahed, які були випущені в бік Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє Повітряні сили ЗСУ.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БпЛА", — йдеться в повідомленні.

У ЗС заявили про застосування винищувальної авіації, зенітних ракетних військ і підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Сили ППО знищили 23 ударних дрони з 32

Атака Shahed на Одеську область 4 вересня: що відомо

Командування Повітряних сил ЗСУ розповіло про масовану нічну атаку дронів-камікадзе, які загрожували Одеській області, а також низці інших регіонів України. Для того, щоб підібратися до цілі, дрони летіли впритул до кордону Румунії.

Перші повідомлення про пуски дронів-камікадзе з'явилися о 22:45 3 вересня. Вказувалося, що безпілотники стартували з Приморсько-Ахтарська — міста на березі Азовського моря за 600 км від Одеси.

Атака на західну частину Одеської області тривала кілька годин, свідчать повідомлення Повітряних сил. Зокрема, близько 4:00 вказано, що дрони рухаються вздовж кордону з Румунією, просуваючись у Кілійському районі.

ОК "Юг" опублікувало фотографії наслідків російської атаки дронами в ніч на 4 вересня. Зазначено, що ворог ударив по цивільній інфраструктурі Придунав'я.

Для атаки застосували 17 дронів: частину збили сили ППО, частина — влучила в цивільні та інфраструктурні споруди (склади, промислові цехи). Унаслідок атак пошкоджено обладнання аграрних і промислових компаній. Про постраждалих не повідомляють.

Атака Shahed на Дніпропетровську область 4 вересня: що відомо

Вранці 4 вересня росіяни атакували дронами Дніпропетровську область.

"Ранок почався з ворожої атаки. 6 безпілотників у небі над областю знищили захисники з ПВК "Восток", — написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Водночас очільник ОВА додав, що є і влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Унаслідок удару виникла пожежа, її наслідки уточнюються. Але, за попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Атака Shahed на Миколаївську область 4 вересня: що відомо

Про збитий ворожий дрон повідомив і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Це сталося о 01:43.

Кім повідомив, що ППО знищила російський розвідувальний БпЛА невстановленого типу.