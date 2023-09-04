Успішно знищують ворога: у ЗСУ показали кадри боїв у Серебрянському лісі (відео)

За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, українські бійці обстрілюють ворожі позиції з гранатометів, а за влучаннями в ціль активно стежить аеророзвідка.

Бійці Ковельського батальйону, що входить до складу 100-ї окремої бригади територіальної оборони, успішно ліквідують позиції російських збройних сил недалеко від Кремінної Луганської області. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони (54 об 100 обр ТрО) обстрілюють із гранатометів ворожі позиції в Серебрянському лісі в Луганській області", — написав Сирський під відео.

Серебрянський ліс

Бої в Серебрянському лісі

Наприкінці липня прикордонники розповіли, як воюють у Серебрянському лісі. Вони зазначили, що російські піхотні групи постійно намагаються просуватися місцевістю, де переважно болота та ліси, оскільки важка бронетехніка не може пройти в локації поблизу річки Сіверський Донець.

Комбат 100-ї бригади ТрО 1 серпня висловився щодо наступу РФ. За його словами, українські бійці не тільки не втратили позиції, а й навпаки просунулися далі, щоб вирівняти фронт. Він додав, що лінія фронту йшла по кривій, тож ворог відправляв туди ДРГ чи снайперів, щоб ті атакували захисників. Військові знали про дії окупантів, тому вирішили вирівняти лінію фронту, щоб унеможливити такі дії з боку російських загарбників. За дві доби бійці ЗСУ підготувалися, а на третю добу пішли в наступ.

Нагадаємо, 10 серпня прикордонники застосували міномети проти укріплених позицій РФ у районі Бахмута. Українські військові змогли успішно застосувати артилерійські засоби.